Россияне могут лишиться гаражей из-за мусора

С 1 сентября 2022 года россияне рискуют лишиться гаража из-за хранения в нем мусора, ненадлежащего использования помещения или нарушения прав соседей. Соответствующие поправки были внесены в Гражданский кодекс, передает «Российская газета».

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В издании отметили, что первоначально закон должен был вступить в силу в 2023 году, но по инициативе председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова введение новых правил ускорили.

Член Ассоциации юристов России Никита Филиппов пояснил, что в отношении нежилых помещений вводятся те же процедуры, которые предусмотрены сейчас для жилья — гараж смогут изъять за разведение в нем грязи или насекомых-вредителей, но только после уведомления владельца о данном решении.

«При этом если раньше на практике лишить жилья по данному основанию было довольно сложно, поскольку жилищные права граждан всегда имеют приоритет, закрепленный в Конституции, то в отношении нежилых помещений судебная практика вполне может пойти по совершенно иному пути», — добавил адвокат.