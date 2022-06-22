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13 минут назад

Россияне могут лишиться гаражей из-за мусора

Елена Прошина

С 1 сентября 2022 года россияне рискуют лишиться гаража из-за хранения в нем мусора, ненадлежащего использования помещения или нарушения прав соседей. Соответствующие поправки были внесены в Гражданский кодекс, передает «Российская газета».

Россияне могут лишиться гаражей из-за мусора
Фото: ТАССТАСС

В издании отметили, что первоначально закон должен был вступить в силу в 2023 году, но по инициативе председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова введение новых правил ускорили.

Член Ассоциации юристов России Никита Филиппов пояснил, что в отношении нежилых помещений вводятся те же процедуры, которые предусмотрены сейчас для жилья — гараж смогут изъять за разведение в нем грязи или насекомых-вредителей, но только после уведомления владельца о данном решении.

«При этом если раньше на практике лишить жилья по данному основанию было довольно сложно, поскольку жилищные права граждан всегда имеют приоритет, закрепленный в Конституции, то в отношении нежилых помещений судебная практика вполне может пойти по совершенно иному пути», — добавил адвокат.

Кроме того, по словам Филиппова, лишить гаража россиян могут после жалоб соседей о его ненадлежащем использовании — открытии на его территории бизнеса или хранения там стройматериалов. При этом пустующее помещение при оплате всех коммуна

Общество,Никита Филиппов,Павел Крашенинников,Конституционный комитет Госдумы,
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