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9 минут назад

В Госдуму внесли законопроект о винном туризме

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому вводится понятие «винный туризм», он станет одним из направлений сельского туризма.

В Госдуму внесли законопроект о винном туризме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Винный туризм предполагает посещение виноградников и винодельческих хозяйств, чтобы познакомиться с процессом выращивания винограда и производством вина, а также с целью отдыха.

«Вводится понятие «объекты винного туризма» – объекты капитального строительства, некапитальные строения, сооружения, используемые для предоставления услуг винного туризма», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Туристические услуги винодельческие хозяйства могут оказывать на своих земельных участках, где можно размещать гостей, предлагать им экскурсии, организовывать досуг.

Законопроектом устанавливается, что заниматься этим смогут только винодельческие хозяйства, то есть те предприятия и фермеры, кто уже имеет лицензию на производство винодельческой продукции.

Это сделано для того, чтобы не пустить на рынок тех, кто под видом «винного туризма» будет организовывать другой бизнес. Есть ограничения. Так, общая площадь самих объектов винного туризма не должна превышать 1,5 тыс кв. метров, а само здание максимум может быть двухэтажным.

Общество,Госдума,
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