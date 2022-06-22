В Госдуму внесли законопроект о винном туризме

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому вводится понятие «винный туризм», он станет одним из направлений сельского туризма.

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Винный туризм предполагает посещение виноградников и винодельческих хозяйств, чтобы познакомиться с процессом выращивания винограда и производством вина, а также с целью отдыха.

«Вводится понятие «объекты винного туризма» – объекты капитального строительства, некапитальные строения, сооружения, используемые для предоставления услуг винного туризма», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Туристические услуги винодельческие хозяйства могут оказывать на своих земельных участках, где можно размещать гостей, предлагать им экскурсии, организовывать досуг.

Законопроектом устанавливается, что заниматься этим смогут только винодельческие хозяйства, то есть те предприятия и фермеры, кто уже имеет лицензию на производство винодельческой продукции.