Художник Мессерер подал в суд на соседей из-за затопленного балкона

Знаменитый театральный художник Борис Мессерер подал в суд на своих соседей из-за затопления балкона. Как сообщает Telegram-канал Mash, вдовец Беллы Ахмадулиной пожаловался, что уже около года жильцы квартиры сверху «поливают» его квартиру на Глинищевском переулке Москва.

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По его словам, после ремонта у соседей на его открытый балкон хлынули потоки воды. Мессерер пытался договориться с ними мирно, однако прийти к компромиссу не удалось и он обратился в суд.

В иске художник потребовал обязать жильцов отремонтировать открытые балконы, провести систему водоотведения, устранить нарушения гидроизоляции балкона, а также обследовать его и починить все перекрытия.