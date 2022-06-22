Художник Мессерер подал в суд на соседей из-за затопленного балкона

Знаменитый театральный художник Борис Мессерер подал в суд на своих соседей из-за затопления балкона. Как сообщает Telegram-канал Mash, вдовец Беллы Ахмадулиной пожаловался, что уже около года жильцы квартиры сверху «поливают» его квартиру на Глинищевском переулке Москва.
По его словам, после ремонта у соседей на его открытый балкон хлынули потоки воды. Мессерер пытался договориться с ними мирно, однако прийти к компромиссу не удалось и он обратился в суд.
В иске художник потребовал обязать жильцов отремонтировать открытые балконы, провести систему водоотведения, устранить нарушения гидроизоляции балкона, а также обследовать его и починить все перекрытия.
Напомним, что в ноябре 2021 года режиссер Валерия Гай Германика подала в суд на своих соседей из-за испорченной картины художницы Юлии Заставы «Удовольствие приходит во время еды». Жильцы сверху затопили ее квартиру на Большой Дмитровке. Ущерб имуществу эксперты оценили в 408 тысяч рублей — в помещении также вздулся паркет.