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1 час назад

Художник Мессерер подал в суд на соседей из-за затопленного балкона

Елена Прошина

Знаменитый театральный художник Борис Мессерер подал в суд на своих соседей из-за затопления балкона. Как сообщает Telegram-канал Mash, вдовец Беллы Ахмадулиной пожаловался, что уже около года жильцы квартиры сверху «поливают» его квартиру на Глинищевском переулке Москва.

Художник Мессерер подал в суд на соседей из-за затопленного балкона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, после ремонта у соседей на его открытый балкон хлынули потоки воды. Мессерер пытался договориться с ними мирно, однако прийти к компромиссу не удалось и он обратился в суд.

В иске художник потребовал обязать жильцов отремонтировать открытые балконы, провести систему водоотведения, устранить нарушения гидроизоляции балкона, а также обследовать его и починить все перекрытия.

Напомним, что в ноябре 2021 года режиссер Валерия Гай Германика подала в суд на своих соседей из-за испорченной картины художницы Юлии Заставы «Удовольствие приходит во время еды». Жильцы сверху затопили ее квартиру на Большой Дмитровке. Ущерб имуществу эксперты оценили в 408 тысяч рублей — в помещении также вздулся паркет.

Общество,Борис Мессерер,Белла Ахмадулина,
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