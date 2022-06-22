Умер актер Владислав Долгоруков

Заслуженный артист РСФСР, доцент кафедры мастерства актера ГИТИСа Владислав Долгоруков скончался 22 июня в возрасте 75 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИТИСа.

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В учебном заведении вспоминают, что Долгорукова отличали природная интеллигентность, обаяние и невероятная преданность педагогике. «Он был приверженцем традиций русской театральной школы. Ученик Варвары Вронской, после окончания ГИТИСа сразу же был принят в актерскую труппу Московского театра юного зрителя, где более 40 лет плечом к плечу работал с Павлом Осиповичем Хомским», — рассказывают коллеги.

Долгоруков более 30 лет преподавал студентам актерского факультета ГИТИСа, выпустил девять мастерских. С 2010 по 2019 год являлся деканом актерского факультета, а в последнее время работал на курсе Бориса Морозова.

Телезрителю Долгоруков был известен по роли Алексея Кондратьева в многосерийном фильме «Рожденные революцией», также снялся в фильмах «Врачебная тайна», «Поэма о крыльях», «Рожденная революцией», »Марк Твен против...» и других. Среди его театральных ролей — Доктор Борменталь в «Собачьем сердце» (1987), Жан Байар в спектакле «Публике смотреть воспрещается» (1997), Царь в постановке «Кто царевну поцелует» (1997), Папа Карло в «Буратино в стране дураков» (1999).