Названа причина смерти Пьера Нарцисса

По их словам, артисту проводили операцию на почке, которая закончилась неудачно — организм мужчины не выдержал. Врачам не удалось его реанимировать.

Напомним, что полное имя поп-музыканта — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Родился в Камеруне 19 февраля 1977 года, откуда в 90-е переехал к своей сестре в подмосковный Егорьевск. Играл в команде КВН РУДН, участвовал в нескольких выпусках телешоу «12 злобных зрителей». Широкую известность в России Пьер получил после участия в «Фабрике звезд — 2», на которой исполнил песню «Шоколадный заяц».