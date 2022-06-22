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14 минут назад

Названа причина смерти Пьера Нарцисса

Елена Прошина

Причиной смерти 45-летнего музыканта Пьера Нарцисса стала остановка сердца. Как сообщает Telegram-канал Baza, об этом рассказали родные поп-певца.

Названа причина смерти Пьера Нарцисса
Фото: ТАССТАСС

По их словам, артисту проводили операцию на почке, которая закончилась неудачно — организм мужчины не выдержал. Врачам не удалось его реанимировать.

Умер певец Пьер Нарцисс

Напомним, что полное имя поп-музыканта — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Родился в Камеруне 19 февраля 1977 года, откуда в 90-е переехал к своей сестре в подмосковный Егорьевск. Играл в команде КВН РУДН, участвовал в нескольких выпусках телешоу «12 злобных зрителей». Широкую известность в России Пьер получил после участия в «Фабрике звезд — 2», на которой исполнил песню «Шоколадный заяц».

О смерти артиста стало известно 22 июня от его супруги Валерии Калачевой.

Общество,Пьер Нарцисс,РУДН,
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