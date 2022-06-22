Пока вы спали: посредник для России и Украины и атака на Змеиный остров

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Зрители спутникового ТВ остались без российских каналов

Видео дня

Около трех миллионов зрителей российского оператора платного ТВ «Орион Экспресс» остались без ВГТРК, Первого канала и НТВ из-за их отключения американским владельцем спутников связи Intelsat. Об этом сообщают «Известия».

Причиной отключении стали западные антироссийские санкции. Эксперты отмечают, что в сложившейся ситуации российским операторам стоит заняться переводом вещания на российские спутники.

Украина и Россия определяются с посредником

Швейцария может стать посредником между Россией и Украиной в оказании консульских и дипломатических услуг после разрыва украинской стороной дипотношений и введения виз для россиян. Об этом со ссылкой на МИД Швейцарии пишет газета «Известия».

Визовый режим с Россией Украина вводит с 1 июля, однако пока не определено, как именно можно будет получить разрешение на поездку на территорию страны. Международная практика позволяет прибегать к помощи страны-посредника, однако это создаст проблемы для граждан и России, и Украины, а представительство Швейцарии ждут очереди, считают политологи.

«Сарматы» встанут на боевое дежурство

Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что уже к концу года тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство. Об этом сообщают «Известия».

Издание напомнило, что «Сармат» относится к новому виду оружия, которое не подпадает под существующие договоры о контроле над вооружениями. При этом глава госкорпорации «Роскосмос», которая отвечает в том числе и за создание баллистических ракет, Дмитрий Рогозин выразил надежду, что «Сарматы» никогда применяться не будут, так как ядерное оружие - «это последний уравнитель».

России не хватает запчастей для айфонов

В российских авторизованных сервисных центрах Apple возникли проблемы с деталями для айфонов, которые нужны для ремонта техники. Острее всего стоит вопрос с экранами и аккумуляторами, рассказали опрошенные «Известиями» специалисты.

По словам экспертов, раньше ремонт экрана и аккумулятора, за которым чаще всего приходят клиенты, мог быть завершен в день обращения. Теперь же, вероятно, придется ждать неделю, а иногда в проведении работ и вовсе отказывают, так как из-за проблем с логистикой нужных запчастей просто нет.

Украинская атака на Змеиный захлебнулась

Минобороны России заявило, что украинские военнослужащие попытались взять штурмом остров Змеиный в Черном море. В успешно отбитой атаке участвовало 15 украинских беспилотников, велся артиллерийский обстрел, а в воздушном пространстве был замечен стратегический разведывательный БПЛА ВВС США «Глобал Хок» RQ-4, пишут «Известия».