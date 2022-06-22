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12 минут назад

Королева красоты умерла в 27 лет

Александр Котлеткин

Победительница конкурса «Мисс Бразилия» Глейси Коррейя впала в кому и умерла после рутинной операции по удалению тонзиллита. Девушке было 27 лет. Как сообщает Газета.ru, через пять дней после удаления миндалин у модели на фоне масштабного кровоизлияния произошел сердечный приступ.

1/16 Победительница конкурса «Мисс Бразилия» Глейси Коррейя впала в кому и умерла после рутинной операции по удалению тонзиллита
Фото: Соцсети
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2/16 Девушке было 27 лет
Фото: Соцсети
3/16 Как сообщает Газета.ru, через пять дней после удаления миндалин у модели на фоне масштабного кровоизлияния произошел сердечный приступ
Фото: Соцсети
4/16 Несмотря на то, что медикам удалось реанимировать Коррейю и ввести в искусственную кому, ее мозг не показывал активности, и пациентка оставалась в вегетативном состоянии
Фото: Соцсети
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5/16 «Она выполнила свое предназначение и оставила нам наследие любви. Мы просим ваших молитв за ее семью и друзей, чтобы Святой Дух смог их утешить в это трудное время», — написал в социальной сети пастор Як Абреу, лично знавший покойную и ее родственников
Фото: Соцсети
6/16 Семья погибшей направила в полицию заявление о халатности врачей, проводивших операцию, и сотрудников больницы, в которую её госпитализировали после ухудшения состояния
Фото: Соцсети
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Несмотря на то, что медикам удалось реанимировать Коррейю и ввести в искусственную кому, ее мозг не показывал активности, и пациентка оставалась в вегетативном состоянии.

«Она выполнила свое предназначение и оставила нам наследие любви. Мы просим ваших молитв за ее семью и друзей, чтобы Святой Дух смог их утешить в это трудное время», — написал в социальной сети пастор Як Абреу, лично знавший покойную и ее родственников.

Семья погибшей направила в полицию заявление о халатности врачей, проводивших операцию, и сотрудников больницы, в которую её госпитализировали после ухудшения состояния.

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