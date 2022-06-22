Королева красоты умерла в 27 лет

Победительница конкурса «Мисс Бразилия» Глейси Коррейя впала в кому и умерла после рутинной операции по удалению тонзиллита. Девушке было 27 лет. Как сообщает Газета.ru, через пять дней после удаления миндалин у модели на фоне масштабного кровоизлияния произошел сердечный приступ.
Несмотря на то, что медикам удалось реанимировать Коррейю и ввести в искусственную кому, ее мозг не показывал активности, и пациентка оставалась в вегетативном состоянии.
«Она выполнила свое предназначение и оставила нам наследие любви. Мы просим ваших молитв за ее семью и друзей, чтобы Святой Дух смог их утешить в это трудное время», — написал в социальной сети пастор Як Абреу, лично знавший покойную и ее родственников.
Семья погибшей направила в полицию заявление о халатности врачей, проводивших операцию, и сотрудников больницы, в которую её госпитализировали после ухудшения состояния.