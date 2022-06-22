Королева красоты умерла в 27 лет

Победительница конкурса «Мисс Бразилия» Глейси Коррейя впала в кому и умерла после рутинной операции по удалению тонзиллита. Девушке было 27 лет. Как сообщает Газета.ru, через пять дней после удаления миндалин у модели на фоне масштабного кровоизлияния произошел сердечный приступ.

1/16 Победительница конкурса «Мисс Бразилия» Глейси Коррейя впала в кому и умерла после рутинной операции по удалению тонзиллита Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/16 Девушке было 27 лет Фото: Соцсети 3/16 Как сообщает Газета.ru, через пять дней после удаления миндалин у модели на фоне масштабного кровоизлияния произошел сердечный приступ Фото: Соцсети 4/16 Несмотря на то, что медикам удалось реанимировать Коррейю и ввести в искусственную кому, ее мозг не показывал активности, и пациентка оставалась в вегетативном состоянии Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/16 «Она выполнила свое предназначение и оставила нам наследие любви. Мы просим ваших молитв за ее семью и друзей, чтобы Святой Дух смог их утешить в это трудное время», — написал в социальной сети пастор Як Абреу, лично знавший покойную и ее родственников Фото: Соцсети 6/16 Семья погибшей направила в полицию заявление о халатности врачей, проводивших операцию, и сотрудников больницы, в которую её госпитализировали после ухудшения состояния Фото: Соцсети 7/16 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/16 9/16 10/16 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/16 12/16 13/16 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/16 15/16 16/16

Несмотря на то, что медикам удалось реанимировать Коррейю и ввести в искусственную кому, ее мозг не показывал активности, и пациентка оставалась в вегетативном состоянии.

«Она выполнила свое предназначение и оставила нам наследие любви. Мы просим ваших молитв за ее семью и друзей, чтобы Святой Дух смог их утешить в это трудное время», — написал в социальной сети пастор Як Абреу, лично знавший покойную и ее родственников.