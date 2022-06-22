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48 минут назад

Детям разрешили бесплатно ездить в электричках

Елена Прошина

С 22 июня проезд в электричках для детей до семи лети станет бесплатным во всех регионах РФ. Для получения льготы необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что закон уже вступил в силу. Федеральная норма действует во всех регионах России.

«Дети до семи лет могут ездить в электричках бесплатно. Для получения льготы необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка», - написал Володин.

Напомним, закон о бесплатном проезде детей до семи лет в пригородных электропоездах Госдума приняла 7 июня. Закон сформирован на основании обращений жителей регионов России и носит социальный характер. Он работает по аналогии с проездом в городском транспорте.

Новые льготы и повышенные выплаты: что ждет семьи с детьми с 1 июля

Ранее вступил в силу закон, запрещающий принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых. За высадку детей-безбилетников предусмотрен штраф.

Общество,Видео,Вячеслав Володин,Госдума,
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