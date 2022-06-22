С 22 июня проезд в электричках для детей до семи лети станет бесплатным во всех регионах РФ. Для получения льготы необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что закон уже вступил в силу. Федеральная норма действует во всех регионах России.

«Дети до семи лет могут ездить в электричках бесплатно. Для получения льготы необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка», - написал Володин.

Напомним, закон о бесплатном проезде детей до семи лет в пригородных электропоездах Госдума приняла 7 июня. Закон сформирован на основании обращений жителей регионов России и носит социальный характер. Он работает по аналогии с проездом в городском транспорте.