Известны подробности предстоящего праздника выпускников "Алые паруса"

"Основное отличие этого года – это активное задействование Дворцового моста, он никогда нами в таком качестве не использовался, там действительно будет основной акцент. Пиротехническая часть не менее сложна и насыщена чем обычно и, как правило, использует новейшие достижения в этой сфере", — рассказал исполнительный директор АО "Телерадиокомпания Петербург" Андрей Олейник.