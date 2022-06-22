Известны подробности предстоящего праздника выпускников "Алые паруса"

Газета "Известия" узнала подробности самого масштабного праздника выпускников в стране — "Алых парусов".
В этом году в торжестве будут участвовать 65 тысяч выпускников. Причем, билеты приготовили не только для тех, кто окончил школу этим летом. Выпускники 2020-го тоже смогут посетить праздник — по предварительному запросу.
Кроме того, вместе с Россией эти "Алые паруса" увидят ребята с Донбасса. Любовь, свобода, дружба, труд — "вечные ценности" — слоган шоу в этом году.
"Основное отличие этого года – это активное задействование Дворцового моста, он никогда нами в таком качестве не использовался, там действительно будет основной акцент. Пиротехническая часть не менее сложна и насыщена чем обычно и, как правило, использует новейшие достижения в этой сфере", — рассказал исполнительный директор АО "Телерадиокомпания Петербург" Андрей Олейник.