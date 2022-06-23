Украинские визы с 1 июля россияне смогут оформлять через визовые центры компании VFS Global в восьми городах России. Об этом информирует на своем сайте МИД Украины.

"С 1 июля 2022 года Украина вводит визовый режим для граждан Российской Федерации. Учитывая прекращение деятельности украинских посольств и консульств на территории РФ, российские граждане в России могут обращаться в визовые центры внешнего поставщика услуг компании VFS Global в восьми городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Визовые ходатайства будут обрабатываться украинскими дипломатическими учреждениями в третьих странах в сотрудничестве с украинскими компетентными органами", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что граждане России, которые находятся в третьих странах, для оформления виз смогут обращаться в зарубежные дипломатические учреждения Украины в этих странах. При этом в ведомстве отметили, что наличие украинской визы не является гарантией въезда в страну, так как окончательное решение о разрешении на пересечение границы будут принимать сотрудники пограничной службы Украины.

Как пояснил в эфире общенационального телевидения представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, согласно украинскому законодательству, иностранцы, которые хотят въехать на Украину, должны соответствовать пяти критериям. "К ним, кроме визы, относятся надлежащие паспортные документы, отсутствие информации об ограничении для указанного человека въезда в Украину, подтверждение цели поездки, достаточное количество средств, - сказал он. - Если кто-то из иностранцев не соответствует какому-либо их этих критериев, то даже при наличии визы таким лицам могут отказать во въезде в нашу страну".

Представитель Госпогранслужбы также отметил, что у украинских пограничников есть возможность оперативно проверить подлинность визы, подделка которой может грозить запретом на въезд на Украину на три года.

Путь к визовому режиму

Вопрос о возможном визовом режиме с Россией Украина поднимает с 2014 года, после февральского госпереворота. Впервые эту идею выразил лидер Радикальной партии Олег Ляшко. В 2017 году вопрос даже планировали рассматривать в Верховной раде. Тогда МИД Украины разъяснил, что в случае принятия решения в парламенте его возможно осуществить технически, однако это может оказаться невыгодным самому Киеву. Тем не менее Киев постепенно ужесточал для россиян режим пересечения границы. Так, сначала было введено условие наличия загранпаспорта, а в последнее время - декларации на границе цели поездки, после чего пограничники принимали соответствующее решение.

За последние два года, по данным украинских пограничников, российско-украинскую границу пересекли приблизительно 1 млн граждан РФ. Решение о введении визового режима с РФ с 1 июля 2022 года правительство Украины приняло 17 июня по инициативе президента страны Владимира Зеленского.