Художник-постановщик Николай Маркин скончался на 101-м году жизни

В возрасте 100 лет ушел из жизни заслуженный художник России, лауреат Государственной премии СССР, член Гильдии художников кино и телевидения Союза кинематографистов России Николай Маркин. Об этом сообщили в пресс-центре гильдии.
«18 июня умер заслуженный художник России, лауреат Государственной премии СССР, член Гильдии художников кино и телевидения Союза кинематографистов России Николай Александрович Маркин», - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди работ Маркина - фильмы «Обыкновенный человек», «Последние залпы», «Двое в степи», «Вий», «Вечный зов» и другие.