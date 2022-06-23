Таежная отшельница Агафья Лыкова написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой навестить ее, она постоянно молится за главу государства. Об этом сообщил ТАСС предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий.

"Совсем недавно у нее были, дом освятили, который построили. <...> Она очень радушно нас принимает, молится о нас, вот даже ожидает приезд президента. Она за него молится, даже письмо ему написала - может, получится [приехать]", - сказал митрополит Корнилий.

Он отметил, что своей жизнью 78-летняя Агафья Лыкова являет "образец святости" и не перестает принимать посетителей, в том числе молодых людей, которые благодаря ей могут лучше узнать о старообрядческой вере.

"Эти десятилетия, которые она провела в тайге, укрепили ее веру, и люди приходят, и от нее, можно сказать, как от источника, заряжаются этой крепостью веры", - отметил духовный лидер старообрядцев.

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах.