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22 минуты назад

Отшельница Агафья Лыкова попросила в письме Путина нанести ей визит

ТАССиещё 1

Таежная отшельница Агафья Лыкова написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой навестить ее, она постоянно молится за главу государства. Об этом сообщил ТАСС предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий.

"Совсем недавно у нее были, дом освятили, который построили. <...> Она очень радушно нас принимает, молится о нас, вот даже ожидает приезд президента. Она за него молится, даже письмо ему написала - может, получится [приехать]", - сказал митрополит Корнилий.

Он отметил, что своей жизнью 78-летняя Агафья Лыкова являет "образец святости" и не перестает принимать посетителей, в том числе молодых людей, которые благодаря ей могут лучше узнать о старообрядческой вере.

"Эти десятилетия, которые она провела в тайге, укрепили ее веру, и люди приходят, и от нее, можно сказать, как от источника, заряжаются этой крепостью веры", - отметил духовный лидер старообрядцев.

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах.

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Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года. Отшельники старались уберечься от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. В момент обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин и Димитрий, дочери Наталья и Агафья. В 1981 году умерли трое из детей, а в 1988 году - отец Лыковых. В мае 2001 года заимка стала частью заповедника "Хакасский".

Общество,Видео,Карп Лыков,Агафья Лыкова,Владимир Путин,
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