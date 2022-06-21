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29 минут назад

Активисты поставили перед британским посольством большой стул для Гордона Брауна

Газета.Ruиещё 1

Несколько человек в масках, представившие активистами, принесли и поставили перед британским посольством большой стул для бывшего премьер-министра Великобритании (2007-2010 гг.) Гордона Брауна, сообщает РИА «Новости».

Возле входа в британское посольства был установлен стул в полтора человеческого роста — бывший Браун ранее рассказал, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным его якобы посадили на низкий стул. Из-за этого, по словам Брауна, во время общения он был вынужден смотреть на Владимира Путина снизу вверх.

Как объяснил экс-премьер министр, он имел в виду события 16-летней давности, его визит в Москве в должности канцлера Казначейства Великобритании состоялся в 2006 году. Гордон Браун добавил, что российский президент во время той встречи также дал ему понять, что располагает о его личности разнообразной информацией, цитируя некие документы.

Общество,Видео,Гордон Браун,Владимир Путин,
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