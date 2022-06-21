Несколько человек в масках, представившие активистами, принесли и поставили перед британским посольством большой стул для бывшего премьер-министра Великобритании (2007-2010 гг.) Гордона Брауна, сообщает РИА «Новости».

Возле входа в британское посольства был установлен стул в полтора человеческого роста — бывший Браун ранее рассказал, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным его якобы посадили на низкий стул. Из-за этого, по словам Брауна, во время общения он был вынужден смотреть на Владимира Путина снизу вверх.