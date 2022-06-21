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1 час назад

Названо количество стран с прямым сообщением с РФ

Мария Иванова

Министр транспорта РФ Виталий Савельев рассказал, что российские авиакомпании сейчас летают в 11 стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир «России 24».

Названо количество стран с прямым сообщением с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Савельева, на фоне санкций РФ предварительно получает от стран подтверждения, что они не будут арестовывать российские самолеты.

В Россию, в свою очередь, летают 32 зарубежные авиакомпании из 22 стран.

В 2022 году российские авиакомпании планируют перевезти 90 млн пассажиров внутри РФ и около 20 млн - в другие страны.

«Это много, потому что в прошлом году, когда не было еще этих санкций, да, в таком объеме, мы перевезли 87,5 миллиона человек внутри России», - подчеркнул министр.

Ранее на Кубе сообщили о планах возобновить прямое сообщение с Россией. Советник по туризму Кубы в Москве Хуан Карлос Эскалона заявил, что это произойдет до конца 2022 года.

По его словам, власти также понимают, что для возобновления турпотока из России «критически важно» подключить кубинские банки к платежной системе «Мир».

Общество,Виталий Савельев,Хуан Карлос,
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