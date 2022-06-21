В РПЦ возмутились анонсом «Русской колы» с Богородицей

Выпускать напиток с изображением иконы планирует экс-мэр Архангельска.
Продажа продукта способна оскорбить чувства верующих, также она нарушит законодательство, поэтому торговая марка вряд ли будет зарегистрирована. Таким мнением в комментарии радиостанции «Говорит Москва» поделился заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«Это крайне неудачный коммерческий ход, который не вызовет поддержки ни у кого из верующих людей. Оскорблением чувств верующих является совершённое преступление, тогда, когда уже вышел какой-то товар с такой этикеткой. Тогда это может быть рассмотрено с точки зрения защиты чувств верующих. Пока мы имеем дело с анонсированной неудачной инициативой. Поскольку регистрация торговых символов, использующих религиозные атрибуты, является незаконной, то контролирующие органы такой торговый символ не зарегистрируют».
Бывший мэр Архангельска Александр Донской рассказал, что «импортозамещённая» кока-кола будет разработана на основе трав, кореньев и алтайских ягод. Первую партию напитка планируют выпустить до конца лета.