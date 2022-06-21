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1 час назад

В Госдуме предложили переселить беженцев из Донбасса в замок Галкина

Елена Прошина

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой предложил передать замок в деревне Грязь, принадлежащий Максиму Галкину и Алле Пугачевой, нуждающимся в жилье переселенцам из Донбасса. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

В Госдуме предложили переселить беженцев из Донбасса в замок Галкина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее общественники из АНО «Охрана вод и лесов» указали на ряд нарушений, якобы допущенных при строительстве особняка, и потребовали его сноса. Соответствующую просьбу они направили в прокуратуру. По словам Лугового, если в ходе проверки нарушения подтвердятся, то недвижимость нужно конфисковать.

«С морально-нравственной точки зрения то, что это предатель, у меня не вызывает никаких сомнений. <…> Если какие-то нарушения усматриваются, прокуратура должна проверить. Если такие нарушения есть, надо лишить Галкина всего того, что он имеет. С морально-нравственной точки зрения я бы поддержал идею переселить туда беженцев с Донбасса», - заявил Луговой.

Как уточняют общественники, постройка дома была выполнена с нарушением строительного, пожарного и санитарного законодательства. В частности, при строительстве объекта не были выполнены работы по проведению государственной историко-культурной экспертизы земельного участка. По словам местных жителей, на месте строительства дома находилась помещичья усадьба. По мнению представителей организации, разрешение на строительство было выдано незаконно.

Кроме того, нарушения были выявлены и в ходе анализа параметров здания и земельного участка. Так, обнаружено, что забор установлен с превышением норм по высоте, завышена площадь застройки домов и прочее.

Напомним, после начала спецоперации на Украине Галкин с семьей уехал в Израиль. С ним отказались работать российские телеканалы, также юморист потерял рекламные контракты. Сам Галкин не так давно заявил, что хочет снова выступать перед российскими зрителями.

Общество,Андрей Луговой,Максим Галкин,Алла Пугачева,Госдума,
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