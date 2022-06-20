В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
52 минуты назад

Российский турпоток в Турцию упал на 62,4%

Елена Прошина

Российский турпоток в Турцию в мае 2022 года упал на 62,4% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Об этом сообщает АТОР.

По данным министерства культуры и туризма Турции, лишь каждый десятый гость в Турции в мае 2022 года был из РФ, всего в этот период в страну прибыло почти 363 тысячи россиян. В 2019 году их число составляло свыше 963 тысяч человек.

В АТОР пояснили, что сравнивать показатели 2022 года с 2020 и 2021 годами некорректно, ведь в мае и большую часть июня в те годы Анкара была закрыта для полетов из РФ. В ассоциации также отметили, что причиной падения турпотока стал не спад спроса на отдых в Турции у россиян, а нехватка объемов авиаперевозки, которая возникла из-за санкций ЕС против России.

При этом в АТОР ожидают, что в июне ситуация с полетами улучшится, поскольку в настоящее время выросло количество рейсов из городов РФ и расширился список регионов вылета.

Общество,Видео,ЕС,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители