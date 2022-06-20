Российский турпоток в Турцию в мае 2022 года упал на 62,4% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Об этом сообщает АТОР.

По данным министерства культуры и туризма Турции, лишь каждый десятый гость в Турции в мае 2022 года был из РФ, всего в этот период в страну прибыло почти 363 тысячи россиян. В 2019 году их число составляло свыше 963 тысяч человек.

В АТОР пояснили, что сравнивать показатели 2022 года с 2020 и 2021 годами некорректно, ведь в мае и большую часть июня в те годы Анкара была закрыта для полетов из РФ. В ассоциации также отметили, что причиной падения турпотока стал не спад спроса на отдых в Турции у россиян, а нехватка объемов авиаперевозки, которая возникла из-за санкций ЕС против России.