По всей России пройдут мероприятия в память о начале ВоВ

Памятные акции и концерты в честь 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны пройдут в среду по всей России. Многие регионы начнут День памяти и скорби с исторических четырехх часов утра - именно в это время фашистская Германия без объявления войны вторглась на территорию СССР.

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Как сообщила пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин 22 июня по традиции примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

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Российское историческое общество (РИО) и Российское военно-историческое общество (РВИО) проведут в Москве ряд мероприятий. В частности, в Музее Победы пройдет круглый стол РИО и презентация книги "1941-1944 Беларусь - Россия. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны". Кроме того, состоится телемост, где выступят председатель РИО, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Организаторы также примут участие в мемориальной акции "Свеча памяти" и осмотрят обновленную выставку "Обыкновенный нацизм".

Российское военно-историческое общество проведет вечером в своей штаб-квартире в Петровском переулке торжественную церемонию вручения премии "За верность исторической правде" авторам художественного фильма "Начальник разведки", посвященного становлению советской разведки в конце 1930-х годов и ее самому молодому начальнику Павлу Фитину, руководившему внешней разведкой страны с 1939 по 1946 гг.

Свечи памяти и огненные картины

Свечи в память о павших в Великой Отечественной войне будут зажжены на более чем 1 100 площадках по всей стране. Также ко Дню памяти и скорби приурочена акция "Огненные картины войны", которая представит в 132 городах световые инсталляции - свои в каждом регионе. Например, в Петербурге и Ленинградской области это будут образы блокады.

"Свечи памяти будут зажжены не только в России, но и за рубежом. Более 30 стран присоединятся к акции. Свечи памяти мы зажжем и на Донбассе", - подчеркнула зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко.

В Москве из свечей создадут плакат к фильму 1943 года "Разгром немецких войск под Москвой" в честь 80-летия этого сражения, а на Крымской набережной парка "Музеон" уже в 4 утра под документальную запись сообщения Юрия Левитана о начале Великой Отечественной войны зажгут 1 418 свечей - по одной на каждый день войны.

В Казани из свечей выложат изображения советских солдат, гвардейского миномета "Катюша" и бомбардировщика "По-2", а в Самаре создадут огненную картину штурмовика Ил-2 из более 30 тысяч свечей. В Кургане появится изображение танка Т-34, в Ельце на картине будет изображен танк с надписью, оставленной на Рейхстаге после взятия Берлина: "Мы из Ельца". В Рязани, столице Воздушно-десантных войск, будет гореть эмблема ВДВ, а жители Хабаровска составят из свечей изображение легендарного советского пограничника Героя Советского Союза Никиты Карацупы вместе с его верным псом Индусом.

Инсталляции появятся во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести. Картины объединит общий лозунг - "Помним".

Концерты, выставки и памятные мероприятия

В Петербурге в этот день пройдет торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище. На Монументе героическим защитникам Ленинграда состоится мемориальная акция "Вахта Памяти", посвященная советским летчикам Алексею Мазуренко и Василию Харитонову, а также откроется выставка материалов о жизни блокадного Ленинграда. Музей артиллерии представит вещи, принадлежавшие красноармейцам.

В Ижевске и Новосибирске 22 июня прозвучит знаменитая Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича; концерт классической музыки, посвященный памятной дате, пройдет перед театром оперы и балета в Красноярске. В амфитеатре города Черкесска Карачаево-Черкесии в День памяти и скорби пройдет фестиваль кино "Дорогами Памяти и Славы". В Кургане состоится интерактивный спектакль "Завтра была война", а Екатеринбург ожидает уличный концерт мастеров искусств "Говорит Урал!", посвященный работникам культуры Свердловской области времен Великой Отечественной войны. В Амурской области спустят на воду кораблики в память о сражавшихся и погибших земляках.

Ассоциация поисковых отрядов "Кубаньпоиск" откроет приемные "Судьба солдата", куда смогут обратиться жители за помощью в установлении фронтовой судьбы их родных. Такие пункты будут работать с 19 по 22 июня в Краснодаре, Новороссийске, Славянске-на-Кубани, Апшеронском и Курганинском районах. В Новгородской области в День памяти и скорби будет дан старт межрегиональному поисково-мемориальному маршруту "Дорогой героев Волховского фронта". Маршрут пройдет по местам, где с 1941 года по январь 1944 года проходила линия Волховского фронта.

Помнить, несмотря ни на что

В Брянской области до 23 июня установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, шесть муниципальных районов граничат с Украиной, но 22 июня в них тоже проведут мероприятия.