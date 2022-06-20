«Убедись, что ты здоров»: в России стартует кампания по ранней диагностике рака

«Мы каждую минуту озабочены тем, что нужно не забыть сделать - сейчас, через час, сегодня, завтра. Люди расписывают жизнь на месяцы и годы вперед, несмотря на то, что сама жизнь и переменчива, и непредсказуема. Однако, выстраивая планы, смакуя будущий результат, будет правильно не забыть о главном ресурсе – о здоровье! <…> Рак – одно из самых суровых заболеваний, тяжёлые последствия которого можно избежать в 90% случаев, если вовремя пройти диспансеризацию», - подчеркнула Харитонова.