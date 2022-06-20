«Убедись, что ты здоров»: в России стартует кампания по ранней диагностике рака

В понедельник, 20 июня, в России в целях информационного сопровождения национального проекта «Здравоохранение» стартует кампания по ранней диагностике онкозаболеваний «Убедись, что ты здоров». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».
Цель кампании - мотивировать россиян пройти скрининг на онокологические заболевания.
Продвижением кампании занимается АНО «Национальные приоритеты». Ее креативный директор Руслана Харитонова рассчитывает, что кампания положит начало культуре заботы о своем здоровье.
«Мы каждую минуту озабочены тем, что нужно не забыть сделать - сейчас, через час, сегодня, завтра. Люди расписывают жизнь на месяцы и годы вперед, несмотря на то, что сама жизнь и переменчива, и непредсказуема. Однако, выстраивая планы, смакуя будущий результат, будет правильно не забыть о главном ресурсе – о здоровье! <…> Рак – одно из самых суровых заболеваний, тяжёлые последствия которого можно избежать в 90% случаев, если вовремя пройти диспансеризацию», - подчеркнула Харитонова.
Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике Любовь Дроздова подчеркнула, что важность диспансеризации для здоровья сложно переоценить.
«Уверена, что подобная информационная кампания послужит мотиватором для прохождения профилактических мероприятий, напомнит, что первым пунктом в плане на долгую и продуктивную жизнь должна быть забота о собственном здоровье», - отметила специалист.
Член-корреспондент РАН, главный специалист Минздрава по терапии Оксана Драпкина рассказала, что до 39 лет в РФ проводится ежегодный профосмотр и диспансеризация раз в три года, а начиная с 40 лет - ежегодная диспансеризация.
«У нас созданы все условия для того, чтобы каждый мог проверить состояние своего здоровья в поликлинике по месту жительства», - подчеркнула Драпкина.
В 2021 году охват россиян профосмотрами и диспансеризацией составил 55 процентов, это в 1,8 раза больше, чем в 2020-м. На профосмотрах в 2021 году выявили в 1,6 раза больше сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных опухолей, чем за год до этого.