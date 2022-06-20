Звезда «Сватов» Кравченко поддержала спецоперацию на Украине

Режиссер третьего сезона сериала «Сваты» Эдуард Радзюкевич озвучил позицию актрисы Татьяны Кравченко касательно ситуации на Украине. Как сообщает «Слово и Дело», артистка очень близко к сердцу происходящее на Донбассе.

Кравченко родом из Донецка. Радзюкевич подчеркнул, что ей больно видеть, как ее малую родину оккупировала «фашистская» Украина.

Отметим, что одну из ролей в сериале играет украинская актриса Анна Кошмал. Ранее она попросила своих коллег раскрыть свою позицию касательно российской спецоперации. После Кравченко мнение должен высказать Федор Добронравов, который играет в «Сватах» главную роль.