Патриарх Кирилл рассказал о божьем чуде

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что воссоздание кафедрального собора в Пензе можно считать божьим чудом и доказательством существования Бога. Об этом он сказал, освящая новый храм в воскресенье, 19 июня, сообщает «КП - Пенза».
«Когда я переступил порог этого храма и осенил себя крёстным знамением, сказал: «Это Божье чудо!». И ведь таких чудес так много совершается на нашей земле. И разве это не доказательство того, что Бог есть», - сказал патриарх.
Предстоятель РПЦ добавил, что сейчас Россия особенно нуждается в консолидации людей и «сосредоточении всей нации перед лицом огромных внешних опасностей».
Патриарх преподнёс в дар новому пензенскому собору икону Святителя Николая Чудотворца.
Спасский кафедральный собор в Пензе был воссоздан на месте взорванного в 1934 году храма.
Ранее политолог заявил, что Британия хочет сорвать намеченную на осень встречу главы РПЦ с папой Римским Франциском.