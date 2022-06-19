В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
30 минут назад

Патриарх Кирилл рассказал о божьем чуде

Елена Прошина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что воссоздание кафедрального собора в Пензе можно считать божьим чудом и доказательством существования Бога. Об этом он сказал, освящая новый храм в воскресенье, 19 июня, сообщает «КП - Пенза».

«Когда я переступил порог этого храма и осенил себя крёстным знамением, сказал: «Это Божье чудо!». И ведь таких чудес так много совершается на нашей земле. И разве это не доказательство того, что Бог есть», - сказал патриарх.

Предстоятель РПЦ добавил, что сейчас Россия особенно нуждается в консолидации людей и «сосредоточении всей нации перед лицом огромных внешних опасностей».

Патриарх преподнёс в дар новому пензенскому собору икону Святителя Николая Чудотворца.

Спасский кафедральный собор в Пензе был воссоздан на месте взорванного в 1934 году храма.

Ранее политолог заявил, что Британия хочет сорвать намеченную на осень встречу главы РПЦ с папой Римским Франциском.

Общество,Видео,ФРАНЦИСК,Патриарх Кирилл,РПЦ,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители