Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Спасский кафедральный собор Пензы в воскресенье. После литургии он заявил, что открытие новых храмов является божьим чудом и доказательством существования Бога. Также предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что гонения на Церковь не смогли повлиять на православную веру, силу и могущество российского государства.

«И сегодня на этом самом месте — величественный кафедральный собор. И когда я переступил порог этого храма и осенил себя крестным знамением, сказал: "Это Божье чудо!". И ведь таких чудес так много совершается на нашей земле. И разве это не доказательство того, что Бог есть?» — сказал глава РПЦ.

Он добавил, что сегодня страна нуждается в консолидации людей, в сосредоточении всей нашей нации перед лицом огромной внешней опасности.

«Мы должны быть сильными. И Господь, преклонив к нам милость свою, дал возможность построить храм», — отметил патриарх.

Предстоятель подчеркнул, что в Европе и Америке новые храмы не нужны. «Они закрываются, "перепрофилируются", как теперь говорят, причем иногда вместо храма — площадки для танцев и прочие какие-то увеселительные учреждения. А мы, к ужасу того самого мира, который нас понять не может, строим божьи храмы. Мы — Россия XXI века. Ну разве это не божье чудо?» — заявил владыка.