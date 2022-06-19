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55 минут назад

"Рука полетела": ударивший невесту на свадьбе жених объяснился

Майк Габриелян

В Узбекистане жених, ударивший на свадьбе невесту, заявил, что он «не сдержался и рука полетела». Новобрачные помирились, в итоге суд не стал наказывать мужа. Об этом сообщает Газета.uz.

Жених из Узунского района Сурхандарьинской области, ударивший невесту на свадьбе, принёс извинения.

«Я не сдержался, и моя рука полетела. Недопонимание было разрешено, и свадьба продолжилась. Я извинился перед невестой. Больше такого не повторится», — заявил супруг.

Мать девушки подтвердила, что были принесены извинения,

Известно, что свадьбу сыграли 6 июня. Жениху стало обидно, что на свадьбе девушка обыграла его в шуточном конкурсе и бурно радовалась. Он размахнулся и с силой ударил ее по голове. Этот эпизод попал на видео и быстро разошелся в интернете, вызвав возмущение у пользователей.

На вспыльчивого жениха завели дело по статье о мелком хулиганстве. Однако молодая жена попросила его не наказывать.

Мать девушки рассказала, что увела дочь со сцены после того, как ее ударил муж. Но родственники зятя извинились, и свадьба продолжилась.

Позже мать позвонила дочери, и та сказала, что они живут хорошо.

Ранее сообщалось, что телеведущая Ксения Бородина назвала произошедшее «адским адом».

Общество,Видео,Ксения Бородина,
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