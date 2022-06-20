В российских вузах стартовала приемная кампания

Российские вузы начали прием документов от российских абитуриентов. Подать их можно четырьмя способами: очно, по почте, через сайты вузов, а также с помощью суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", функционал которого в этом году был расширен, сообщила пресс-служба Минобрнауки.

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"Начало приемной кампании не позднее 20 июня. Абитуриентам предоставлена возможность дистанционной подачи документов через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на сайте госуслуг, через сайты вузов, по почте, также можно подать лично", - сообщила пресс-служба министерства.

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Как сообщается на сайте министерства со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко, вузы и их филиалы подготовлены к проведению кампании. К сервису сегодня подключены 974 вуза и их филиала, в том числе 77 частных вузов. Абитуриенту следует создать учетную запись на портале "Госуслуги", подтвердить ее и загрузить в личный кабинет документы об образовании и достижениях. После их верификации предоставлять оригиналы в университет не нужно.

Кроме того, в этом году сервис работает для абитуриентов, идущих на платное отделение, на целевые и льготные места бюджетного приема, а не только для поступающих на бюджет. Информация о поступлении станет доступна в личном кабинете сразу после решения приемной комиссии вуза.

Сроки кампании и бюджетные места

Прием документов закончится 25 июля, 27 июля будут опубликованы конкурсные списки. При этом абитуриентам следует обратить внимание на даты проведения дополнительных вступительных испытаний, которые опубликованы на сайтах учебных заведений. 3 августа вузы завершают принимать заявления о согласии на заселение в общежития, а 9 августа будут изданы приказы о зачислении.

Помимо основного этапа зачисления также предусмотрен приоритетный, который проводится для поступающих либо без вступительных испытаний, либо в рамках особой квоты, либо в рамках целевой квоты. Вузы в данном случае завершают прием заявлений 28 июля, а 30 июля публикуют приказы.

Документы можно подать в пять вузов, выбрав в каждом до 10 направлений подготовки или специальностей.

В 2022-2023 учебном году общий объем установленных контрольных цифр приема составил 588 044 места. По уровням высшего образования места распределились следующим образом: бакалавриат - 339 739 мест, специалитет - 86 155 мест, магистратура - 124 518 мест, аспирантура - 17 500 мест, ординатура - 19 699 мест, по программе ассистентуры-стажировки - 433 места.

Согласно презентации Минобрнауки, представленной на сайте министерства "Прием в вуз", Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-5 субъектов по числу распределенных бюджетных мест в 2022 году по всем уровням высшего образования. Главный упор в бакалавриате, специалитете, магистратуре, аспирантуре сделан на инженерное дело, технологии и технические науки.

Абитуриенты Донбасса и прием по квоте

В этом году вузы принимают абитуриентов из Донецкой и Луганской народных республик и Украины, при этом в Минобрнауки уточнили, что прием за счет федеральных средств не повлияет на конкурсную ситуацию среди российских абитуриентов, поступающих на общих основаниях. Они будут зачисляться на первый курс в пределах квоты для иностранных граждан. Квота для иностранцев устанавливается сверх бюджетных мест, то есть поступающие в ее пределах не участвуют в общем конкурсе.

В этом году квоты для обучения иностранцев увеличены на 5 тыс. и составляют 23 тыс. мест.

В 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников федеральных государственных органов, где предусмотрена военная служба. В частности, в вузах РФ создана квота на прием для детей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Квота составляет 10% от общего количества бюджетных мест.