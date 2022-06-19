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8 минут назад

В Крыму снесут отказавшийся обслужить российских военных автосервис

Илья Родин

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что автосервис в Красногвардейском районе Крыма, где отказались обслуживать грузовик российских военнослужащих, будет снесен. Проверка показала, что он построен незаконно. Об этом пишет РИА «Новости».

В Крыму снесут отказавшийся обслужить российских военных автосервис
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что на этой неделе в соцсетях получил вирусное распространение ролик, на котором российским военным на станции в поселке Видное отказывают в техобслуживании.

Владелец сервиса Вилен Сейтосманов, заметив символ «Z» на транспортном средстве, заявил, что у него на станции «военным не помогают».

Позже хозяин автосервиса пытался оправдать свое поведение тем, что якобы у него нет необходимых условий для обслуживания грузовиков. В свою очередь, власти Крыма пообещали разобраться с ситуацией.

«В вопросе с хозяином СТО, отказавшимся помогать нашим военнослужащим, поставлена точка. После проверки выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой. Теперь, согласно постановлению администрации Красногвардейского сельского поселения, владелец обязан ее снести в течение 14 рабочих дней, иначе начнется судебное разбирательство», - уточнил Владимир Константинов.

Он подчеркнул, что человек, который «пользуется благами гражданина великой державы — пусть живет по закону. Власть нашу он может не любить - насильно мил не будешь. А вот уважать ее придется. Поперек России лучше пусть больше не становится. И другим подобным не советую».

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Кроме того, Константинов рекомендовал хозяину станции техобслуживания покинуть Россию, если тот симпатизирует Украине.

Общество,Владимир Константинов,
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