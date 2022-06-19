Россияне вспомнили о поездках за грибами в Домодедово в годы СССР

«В 1966 году в тех местах росло много белых грибов, там были огромные березовые леса», «От Каширской с конца 60-х ходили автобусы в Домодедово. В Коробово высаживались рыбаки. А на Горках Ленинских и далее — грибники. Я маленький с отцом ездил по выходным за грибами», — написали юзеры.