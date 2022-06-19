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1 час назад

Россияне вспомнили о поездках за грибами в Домодедово в годы СССР

Мослента

Сделанное в 1960-х фото привокзальной площади аэропорта Домодедово, опубликованное в Telegram-канале «Старая Москва», напомнило россиянам о поездках туда за грибами в годы СССР.

Россияне вспомнили о поездках за грибами в Домодедово в годы СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 1966 году в тех местах росло много белых грибов, там были огромные березовые леса», «От Каширской с конца 60-х ходили автобусы в Домодедово. В Коробово высаживались рыбаки. А на Горках Ленинских и далее — грибники. Я маленький с отцом ездил по выходным за грибами», — написали юзеры.

Один из участников дискуссии заметил, что сейчас на месте той рощи расположена платная стоянка.

«А вместо автобусов теперь аэроэкспресс», — добавила другая.

Ранее москвичи вспомнили вечеринки в легендарном ночном клубе «Голодная утка». В конце 1990-х это заведение было популярным у жителей и гостей столицы.

Общество,Аэропорт Домодедово,
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