Россиянин вспомнил о жизни в столичной коммуналке в годы СССР

Воспоминаниями о жизни в столичной коммуналке в годы СССР поделился пользователь социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). рассказал, что в 1960-х старшее поколение его семьи жило в коммунальной квартире восьмого дома по Большому Каретному переулку. В комментариях россияне поблагодарили его за погружение в атмосферу Москвы их детства.
«Бабушка любила лежать на подоконнике и смотреть в окно, она работала в ЦНИИШП, конструировала форму для полярников. Дедушка работал в Госплане. Из окна можно было увидеть желтое здание — бывшую тюрьму. Между ней и домом был садик с яблонями, где они гуляли. В садике многие делали "секретики": в землю зарывали цветочки и различные предметы, а сверху клали стеклышко. Еще там был деревянный гараж без крыши для мотоцикла соседа по квартире. И никто не крал», — написал рассказчик.
По его словам, у торца дома дети часто играли с мячом. Одна из жительниц открывала окно и поливала их кипятком, чтобы не шумели. А они в ответ дразнили ее. «Также дети играли в казаки-разбойники, бегали, прятались, рисовали на асфальте мелом», — продолжил автор.
Через какое-то время его родственники получили отдельную квартиру от Госплана на окраине. «Коммуналка стояла до середины 1990-х, а потом все продали под офисы. Но любимой песней старшего поколения моей семьи всегда была композиция Высоцкого: "Где твои 17 лет? На Большом Каретном!"», — завершил свой рассказ россиянин.
«Вернули в Москву моего детства и юности. Спасибо за рассказ!», «Вспомнила, как и сама делала такие "секретики"», «Какая светлая история… Сразу перед глазами детишки, бегающие по двору, лето, окна нараспашку, и все так по-доброму», — откликнулись юзеры.
Ранее танцор Константин Гроусс вспомнил, как жил в коммуналке на Малой Молчановке с юным фанатом певицы Аллы Пугачевой. Такое соседство доставляло ему неудобства.