Россиянин вспомнил о жизни в столичной коммуналке в годы СССР

«Бабушка любила лежать на подоконнике и смотреть в окно, она работала в ЦНИИШП, конструировала форму для полярников. Дедушка работал в Госплане. Из окна можно было увидеть желтое здание — бывшую тюрьму. Между ней и домом был садик с яблонями, где они гуляли. В садике многие делали "секретики": в землю зарывали цветочки и различные предметы, а сверху клали стеклышко. Еще там был деревянный гараж без крыши для мотоцикла соседа по квартире. И никто не крал», — написал рассказчик.