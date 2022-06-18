Умер художник Анатолий Канушкин

На 86-м году жизни умер российский художник и искусствовед Анатолий Канушкин. Об этом сообщает газета «Известия».

Фото: Nikolskaya gallery/nikolskayagallery.com Nikolskaya gallery/nikolskayagallery.com

По данным издания, живописец скончался в квартире в центре Москвы. Там он жил со своей женой Марией Наумовой. Работы Канушкина выставляются в Третьяковской галерее, Русском музее, а также в частных коллекциях в России и за границей.

Канушкин родился в Москве в 1937 году. Он поступил в Московскую среднюю художественную школу при институте имени Сурикова в 1950-м. Затем по 1961 год обучался в Московском государственном академическом художественном училище памяти 1905 года. Канушкин был членом Союза художников с 1977 года. Живописец писал пейзажи, натюрморта, интерьеры и портреты.