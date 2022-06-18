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5 минут назад

Умер российский художник Анатолий Канушкин

Lenta.ru

На 86-м году жизни умер российский художник и искусствовед Анатолий Канушкин. Об этом сообщает газета «Известия».

Умер художник Анатолий Канушкин
Фото: Nikolskaya gallery/nikolskayagallery.comNikolskaya gallery/nikolskayagallery.com

По данным издания, живописец скончался в квартире в центре Москвы. Там он жил со своей женой Марией Наумовой. Работы Канушкина выставляются в Третьяковской галерее, Русском музее, а также в частных коллекциях в России и за границей.

Канушкин родился в Москве в 1937 году. Он поступил в Московскую среднюю художественную школу при институте имени Сурикова в 1950-м. Затем по 1961 год обучался в Московском государственном академическом художественном училище памяти 1905 года. Канушкин был членом Союза художников с 1977 года. Живописец писал пейзажи, натюрморта, интерьеры и портреты.

Ранее стало известно о смерти скульптора, академика Российской академии художеств и народного художника России Григория Ястребенецкого. Он скончался ночью 18 марта на 99-м году жизни. До этого скульптор лежал в больнице.

Общество,Мария Наумова,РАХ,
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