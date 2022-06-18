Хаматовой запретили сниматься в украинском спектакле про Донбасс

Актрисе Чулпан Хаматовой запретили сниматься в украинском спектакле «Плохие дороги», потому что «она русская». Запрет поступил от автора-украинки Натальи Ворожбит.

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Об этом в Telegram-канале рассказала актриса и телеведущая Яна Поплавская, сообщает ФАН.

«Роли Хаматовой в этой постановке не досталось. Автор пьесы, Наталка Ворожбит, Хаматовой отказала. Сказала, что русских актеров, при всем ее хорошем отношении ко мне, в спектакле быть не может», - передала ее слова Чулпан», - написала Поплавская.

Спектакль Ворожбит рассказывает о событиях в Донбассе с точки зрения украинской пропаганды.

Ранее сообщалось, что Хаматова сыграла главную роль в моноспектакле, поставленном латвийским режиссером. Постановка была основана на романе Ф. М. Достоевского «Бесы» и расследованиях журналистки Анны Политковской. Спектакль был на русском языке с латышскими субтитрами.

Актриса предстала сразу в нескольких образах — священника, насильника, учительницы, девочки и автора. Она «носилась по сцене, кидалась на стены, сидела на фоне ковра».