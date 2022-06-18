В России выявили 3 382 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 382, до 18 395 179. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
В относительном выражении прирост количества инфицированных равен 0,02%.
Число госпитализаций за сутки составило 1 291, что на 5,8% меньше показателя предыдущего дня. Количество госпитализаций снизилось в 47 регионах РФ, увеличилось - в 31. В 7 субъектах ситуация осталась без изменений. Днем ранее было зарегистрировано 1 370 случаев госпитализации.
Число случаев выздоровления возросло за сутки на 4 371, до 17 819 395.
Днем ранее там заявляли о 4 228 вылечившихся.
Доля выздоровевших составляет 96,9% от общего числа заражений.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 68, до 380 401.
Днем ранее было зафиксировано 63 смерти.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.