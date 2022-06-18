Карту "Тройка" запустят на курортах Республики Алтай

Систему "Сбертройка" запустят в общественном транспорте Республики Алтай с 1 сентября 2022 года, позднее она будет действовать и на курортах. Об этом сообщил в субботу глава региона Олег Хорохордин в рамках встречи с первым замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Романом Латыповым и гендиректором ООО "Сбертройка" Валерией Матюхиной на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Работа в этом направлении уже ведется, утверждена дорожная карта. Предполагаем, что до 1 сентября система в тестовом режиме начнет действовать в республике. Планируется, что сначала система будет внедрена в общественный транспорт Горно-Алтайска. В последующем она сможет заработать на всей территории Республики Алтай. При этом карту можно будет использовать на туристических комплексах и курортах. Например, в качестве скипассов на горнолыжных комплексах", - сказал глава региона.
Карта позволит пройти через турникет на территорию лыжной станции, пользоваться подъемниками, спускаться по любым трассам. Это сэкономит не только деньги, но и время, поскольку не придется стоять в очереди к кассам. Прорабатывается возможность для использования карты на популярном всесезонном курорте "Манжерок". Карта будет действовать и в общественном транспорте - у жителей появится возможность оплачивать проезд не только банковскими и местными транспортными картами, но и "Тройкой". С правительством Москвы достигнута договоренность, предполагающая запуск транспортной системы карты "Тройка" в качестве единой для двух регионов - Москвы и Алтая.
"Важно, что этой картой смогут пользоваться пассажиры, имеющие право на льготный проезд. Сейчас в общественном транспорте они используют социальную карту или проездной билет. Мы готовы перепривязать эту услугу на карту "Тройка", когда она начнет действовать у нас в регионе, устройство автоматически будет распознавать их как льготников и не взимать оплату за проезд", - подчеркнул глава региона.
Внедрение единой билетной системы также позволит контролировать оплату проезда, определять загруженность транспорта на каждом маршруте и даст возможность корректировать эти маршруты в соответствии с необходимостью.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.