Карту "Тройка" запустят на курортах Республики Алтай

Систему "Сбертройка" запустят в общественном транспорте Республики Алтай с 1 сентября 2022 года, позднее она будет действовать и на курортах. Об этом сообщил в субботу глава региона Олег Хорохордин в рамках встречи с первым замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Романом Латыповым и гендиректором ООО "Сбертройка" Валерией Матюхиной на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Работа в этом направлении уже ведется, утверждена дорожная карта. Предполагаем, что до 1 сентября система в тестовом режиме начнет действовать в республике. Планируется, что сначала система будет внедрена в общественный транспорт Горно-Алтайска . В последующем она сможет заработать на всей территории Республики Алтай. При этом карту можно будет использовать на туристических комплексах и курортах. Например, в качестве скипассов на горнолыжных комплексах", - сказал глава региона.

Карта позволит пройти через турникет на территорию лыжной станции, пользоваться подъемниками, спускаться по любым трассам. Это сэкономит не только деньги, но и время, поскольку не придется стоять в очереди к кассам. Прорабатывается возможность для использования карты на популярном всесезонном курорте "Манжерок". Карта будет действовать и в общественном транспорте - у жителей появится возможность оплачивать проезд не только банковскими и местными транспортными картами, но и "Тройкой". С правительством Москвы достигнута договоренность, предполагающая запуск транспортной системы карты "Тройка" в качестве единой для двух регионов - Москвы и Алтая.