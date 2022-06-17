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1 час назад

Норкин пошутил об уходе McDonald’s из России

Алиса Селезнёва

Телеведущий Андрей Норкин в эфире ток-шоу «Место встречи» пошутил по поводу открытия в Москве ресторанов сети «Вкусно и точка», которые пришли на смену McDonald’s. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Норкин пошутил об уходе McDonald’s из России
Фото: Скриншот эфира НТВСкриншот эфира НТВ

16 мая стало известно, что компания McDonald’s решила на фоне украинского кризиса окончательно уйти из России и продала свой бизнес в стране предпринимателю Александру Говору, который был одним из ее франчайзи. Первые рестораны новой сети под названием «Вкусно и точка» открылись в Москве и области 12 июня. Логотипом их стали две палочки картошки-фри желтого цвета и желто-оранжевый бургер на зеленом фоне.

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Тема ухода McDonald’s активно обсуждается и была поднята, в том числе и в студии программы «Место встречи» на НТВ. Участники шоу вспомнили, что первые советские бургеры, которые появились в 50-х годах, назывались «Московская котлета».

В свою очередь ведущий Андрей Норкин насмешил гостей и зрителей передачи, рассказав тематический анекдот про кафе на Кавказе.

По словам Норкина, там официант подошел к посетителю и спросил: «Уважаемый! Что будешь кюшат?». Гость ответил, что будет харчо. Официант, записал и похвалил выбор. На заказ шашлыка из баранины, официант снова воскликнул: «Харашо!». Поблагодарил он посетителя и за заказ зелени и винограда. А после того, как гость заказ коньяк и вино, официант воскликнул: «Красавчик!».

Однако после этого официант сообщил клиенту, что на самом деле в кафе есть только чай и морковные котлеты.

«А почему же вы мне сразу не сказали об этом?» - возмутился гость.

«Заслушался! Такие красивые вещи говоришь!» - рассказал Норкин.

Анекдот понравился зрителям в студии, они встретили шутку громкими аплодисментами.

Ранее стало известно, что владелец сети «Вкусно и точка» планирует внести существенные изменения в меню. В нем не будет алкоголя. Кроме того, вкус блюд будет зависеть от региона, в котором их будут подавать.

Общество,Александр Говор,Андрей Норкин,
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