Валаам запускает программу для подростков, оказавшихся в тяжелой ситуации

Образовательная программа для детей и подростков в тяжелой жизненной ситуации "Валаам. Остров открытий" откроется в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре, сообщает пресс-служба благотворительного фонда Валаамского монастыря "Свет Валаама".
"В июне 2022 года эта программа получила поддержку Фонда президентских грантов. Это значит, что уже в июле Валаам проведет первую образовательную смену", - сообщили в благотворительном фонде.
К слову, гендиректор Фонда помощи детям имени Е.М. Примакова Леонид Романов выразил надежду, что фонду удастся привезти на Валаам и ребят из эвакуированных детских домов Донбасса. "Там все располагает к тому, чтобы научиться созерцать, видеть красоту и гармонию, ощущать ее внутри себя", - отметил он.
Цель проекта "Валаам. Остров открытий" - через знакомство с культурным, историческим, духовным наследием острова повысить интерес оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации подростков к изучению истории и культуры своей страны и напомнить им об ответственном отношении к природе.
Программа "Остров открытий" предусматривает проведение пяти- или шестидневных творческих смен на Валааме для 28 детей и подростков. Каждая смена состоит из экскурсий по уникальным природным и культурным местам Валаама творческих, медийных и исследовательских лабораторий под руководством опытных специалистов в области художественной и природной терапии и встреч с известными художниками, музыкантами.