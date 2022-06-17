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4 минуты назад

На Валааме откроется программа для подростков, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации

Российская Газета

Образовательная программа для детей и подростков в тяжелой жизненной ситуации "Валаам. Остров открытий" откроется в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре, сообщает пресс-служба благотворительного фонда Валаамского монастыря "Свет Валаама".

Валаам запускает программу для подростков, оказавшихся в тяжелой ситуации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В июне 2022 года эта программа получила поддержку Фонда президентских грантов. Это значит, что уже в июле Валаам проведет первую образовательную смену", - сообщили в благотворительном фонде.

К слову, гендиректор Фонда помощи детям имени Е.М. Примакова Леонид Романов выразил надежду, что фонду удастся привезти на Валаам и ребят из эвакуированных детских домов Донбасса. "Там все располагает к тому, чтобы научиться созерцать, видеть красоту и гармонию, ощущать ее внутри себя", - отметил он.

Справка "РГ"

Цель проекта "Валаам. Остров открытий" - через знакомство с культурным, историческим, духовным наследием острова повысить интерес оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации подростков к изучению истории и культуры своей страны и напомнить им об ответственном отношении к природе.

Программа "Остров открытий" предусматривает проведение пяти- или шестидневных творческих смен на Валааме для 28 детей и подростков. Каждая смена состоит из экскурсий по уникальным природным и культурным местам Валаама творческих, медийных и исследовательских лабораторий под руководством опытных специалистов в области художественной и природной терапии и встреч с известными художниками, музыкантами.

Общество,Леонид Романов,
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