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37 минут назад

Умер 33-летний рэпер Саша Скул

Газета.Ruиещё 1

.В возрасте 33 лет не стало рэпера и основателя коллектива «Бухенвальд Флава» Саши Скула (настоящее имя — Тагир Маджулов). Об этом сообщается в его официально группе «Вконтакте» со ссылкой на мать исполнителя.

В Москве найден мертвым рэпер Саша Скул
Фото: ТК 112ТК 112

«Саша умер...Пусть друзья нам помогут оплатить морг. Это очень дорого», — написано в сообщении.

Информацию также подтвердил близкий друг и коллега Скула Никита Хорс.

«Не проснулся просто и все. Больше инфы нет», — заявил он, отметив, что сейчас все знакомые рэпера находятся «в сильном шоке».

По данным Mash, тело музыканта обнаружили в его квартире.

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Саша Скул выпустил свой первый альбом «Бесполезное Ископаемое» в 2011 году. В феврале 2019-го появилась информация о смерти музыканта, которую вскоре опроверг сам музыкант. В мае того же года Скул заявил о том, что попал в больницу с подозрением на рак.

«Вмешался Noize МС, поможет лечь в хороший онкоцентр как дожму анализы, спасибо ему», — отметил тогда рэпер.

В 2021-м году Скул выложил свой последний сингл «Конец детства» и клип к нему.

Общество,Жан-луи Трентиньян,
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