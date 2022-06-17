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2 часа назад

В Подмосковье нашли мертвым экс-главу «Росвооружения». Что о нем известно

Газета.Ruиещё 1

Тело Алексея Огарева обнаружили в его доме в Подмосковье. По предварительному заключению, признаков насильственной смерти и ран нет. Издание РБК со ссылкой на жену Огарева сообщило, что он умер своей смертью. В Следственном комитете заявили, что для расследования и возбуждения уголовного дела пока нет оснований, однако силовики все равно проведут проверку.

В Подмосковье нашли мертвым экс-главу «Росвооружения»
Фото: ТАССТАСС

Тело бывшего главы "Росвооружения" 64-летнего Алексея Огарева нашли в подмосковном коттеджном поселке "Балатон" на 14 км Рублево-Успенского шоссе.

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"Тело Алексея Огарева было обнаружено в доме в коттеджном поселке "Балатон" днем в четверг. Предварительно, смерть не криминальная", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

На теле, которое обнаружили родственники, не найдено ран и других видимых признаков насильственной смерти. Управление Следственного комитета РФ по Московской области, а также подмосковная прокуратура начали проверки по факту смерти экс-главы "Росвооружения". По их результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела и начале полноценного расследования или отказе в этом.

"Точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы. Организована доследственная проверка", — сообщили в СК.

Пока для расследования оснований нет, сообщили изданию "Коммерсантъ" в СК России.

"Со слов жены, умер сам", — сказал РБК источник, близкий к "Рособоронэкспорту".

Он уточнил, что в "Рособоронэкспорте" Огарев не работал: "В "Рособоронэкспорте" он ни дня не трудился. При слиянии "Промэкспорта" и "Росвооружения" уволился и с "Рособоронэкспортом" отношений не поддерживал".

Что известно об умершем

Алексей Огарев родился в 1957 году в Москве. В 1981 году окончил Московский авиационный институт, где учился вместе с Алексеем Дьяченко – мужем дочери первого президента РФ Бориса Ельцина Татьяны. Огарев, по данным Forbes, был близок к "семье" бывшего президента Бориса Ельцина и представлял ее интересы.

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С конца восьмидесятых Огарев работал в структуре МИД РФ, а до 1997 года был постоянным представителем России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Принимал участие в переговорах по разоружению.

В июне 1997 года его назначили заместителем руководителя президентской администрации (на тот момент Валентина Юмашева). Одновременно с этим он стал заместителем председателя комиссии при президенте РФ по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

В феврале 1999 года занял должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ, где курировал вопросы военно-технического сотрудничества России с зарубежными партнерами.

В конце 1990-х годов в России работали два государственных посредника по экспорту и импорту вооружения и продукции двойного назначения: "Государственная компания "Росвооружение" и "Промэкспорт". Первую с августа 1999 года возглавил Огарев, а вторую с сентября того же года — Сергей Чемезов (ныне гендиректор "Ростеха").

В 2004 году Forbes сообщал, что между Огаревым и Чемезовым возник конфликт. Через некоторое время предприятия объединили, так в 2000 году был образован "Рособоронэкспорт". Как пишет Forbes, Огареву предложили руководящую должность, однако он отказался и покинул структуру. Чемезов через три с половиной года возглавил "Рособоронэкспорт" (до ноября 2007 года). С 1 июля 2011 года 100% акций "Рособоронэкспорта" принадлежат "Ростеху".

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