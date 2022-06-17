Украина потребует пересмотра решения по переносу "Евровидения"

Власти Украины не согласны с выводом Европейского вещательного союза (ЕВС) о невозможности проведения в стране песенного конкурса "Евровидение" и будут требовать его пересмотра этого решения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на странице министра культуры Украины Александра Ткаченко в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).