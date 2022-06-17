Украина потребует пересмотра решения по переносу "Евровидения"

Власти Украины не согласны с выводом Европейского вещательного союза (ЕВС) о невозможности проведения в стране песенного конкурса "Евровидение" и будут требовать его пересмотра этого решения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на странице министра культуры Украины Александра Ткаченко в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
"Украина не согласна с характером принятия такого решения, когда нас поставили перед фактом без обсуждения других вариантов", - говорится в заявлении, которое, помимо главы Минкультуры, подписали певица Руслана - победительница конкурса "Евровидение" 2004 года, - Олег Псюк - лидер группы Kalush Orchestra, победившей на конкурсе в этом году, - и глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий.
"Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства", - говорится в заявлении.