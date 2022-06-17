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59 минут назад

Собчак пошутила над вернувшимся в Россию Явлинским

Журналистка и блогерша Ксения Собчак сравнила вернувшегося в Россию основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского с человеком, который приехал из санатория. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале в пятницу, 17 июня.

Собчак опубликовала видео, в котором политик в джинсах и рубашке, а также с чемоданом идет по аэропорту. «Когда приехал из санатория по путевке из собеса», — пошутила она.

О возвращении Явлинского в Россию стало известно 16 июня. Уточнялось, что основатель «Яблока» будет присутствовать в качестве члена экзаменационной комиссии на защите магистерских работ студентов факультета экономических наук Высшей школы экономики.

Собчак сделала заявление из Израиля

В начале июня в сети появилось видео, на котором Явлинский покидал Россию. Как сообщило агентство РИА Новости, он направился в Лондон. Позже пресс-секретарь партии Игорь Яковлев заявил, что политик уехал в отпуск. Явлинский также прокомментировал сообщения о своем отъезде. «Не волнуйтесь — я не уехал. И не надейтесь — не уеду», — написал он, процитировав Владимира Высоцкого.

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