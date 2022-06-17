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36 минут назад

Россиян предупредили о новых правилах въезда в Европу

Lenta.ru

С осени 2022 года при въезде в страны Евросоюза начнут действовать новые правила — заработает Европейская система информации и авторизации для путешествий (ETIAS) и сопутствующая ей система въезда-выезда (EES). Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиян предупредили о новых правилах въезда в Европу
Фото: ReutersReuters

Данные системы по сбору биометрических данных будут не только фиксировать оцифрованные отпечатки пальцев у прибывающих гостей, но и собирать их при выезде из всех пограничных пунктов ЕС. В АТОР предупредили, что все данные будут передаваться государственным органам для дальнейшего использования.

Таким образом, с помощью ETIAS и EES станет легче выявлять лиц, которые просрочили пребывание в зоне ЕС, получали отказы во въезде и были замечены в мошенничестве с удостоверениями личности.

Кроме того, изменится процесс пересечения границы — на паспортном контроле путешественников ждет самообслуживание. Погранпункты будут оборудованы биометрическими «переходами» для самостоятельного сканирования паспортов, лиц и отпечатков пальцев.

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Как пояснили в Еврокомиссии (ЕК), новые программы позволят укрепить внутреннюю безопасность, противодействовать нелегальной миграции и бороться с терроризмом.

Ранее в мае АТОР назвала самые нетребовательные к выдаче шенгена страны Европы. Сейчас россиянам легче всего получить визы Греции и Италии — весь процесс занимает до 5-7 дней. Для получения французского или испанского шенгена необходимо закладывать около двух недель.

Общество,Ассоциация туроператоров России,Еврокомиссия,ЕС,
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