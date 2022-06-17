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Песков обвинил Запад в продовольственном кризисе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продовольственный кризис начался в мире в результате ошибок западных стран. Ситуацию на мировом рынке продовольствия он прокомментировал в интервью РИА Новости.

Песков назвал «абсолютно неправильными» заявления, что продовольственный кризис стал ответом России на западные санкции. Он отметил, что цены на продовольствие растут и из-за инфляции и «ошибок, которые были допущены за последние несколько лет» на Западе.

Европе пообещали газ по две тысячи долларов

Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что в течение месяца цены на газ в Европе могут подскочить с 1,5 до двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Еще в начале июня цены были ниже тысячи долларов.

Собеседники газеты отметили, что рост цен на топливо усилит инфляцию. Аналитик «Финама» Сергей Кауфман назвал главным фактором роста цен снижение экспорта «Газпрома». Сначала на газопровод «Ямал-Европа» были наложены ограничения, а транзит через Украину упал почти на две трети, затем из-за проблем с оборудованием Siemens, вызванных санкциями, упали поставки по «Северному потоку». Артем Тузов из ИК «Универ Капитал» считает, что поставки через «Северный поток» могут остановиться полностью, если Siemens и дальше не будет исполнять договор с «Газпромом». В такой ситуации цены на газ взлетят.

Параллельный импорт: часть смартфонов Samsung не включились в РФ

Некоторые смартфоны Samsung, поставленные в РФ параллельным импортом, не получается включить в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на продавцов телефонов и экспертов по абонентскому оборудованию.

Причина в том, что производитель требует активации смартфона только в тех странах, для продажи в которых он предназначен. В такие телефоны необходимо вставить SIM-карту «правильной» страны и некоторое время ее использовать. В Mobile Research Group заявили, что проблема касается около 20 процентов ввозимых в Россию смартфонов Samsung. В сервисном центре компании в РФ заявили, что активировать смартфон получится и без нужной SIM-ки, но это обойдется в пять тысяч рублей и займет до двух недель.

В Госдуме предложили выдавать ОСАГО на месяц

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму поправки, уменьшающие минимальный срок действия полиса ОСАГО до одного месяца. Об этом рассказали «Известия».

Депутаты объяснили, что иногда краткосрочный полис нужен для одной поездки или перегона машины в другой город. В таком случае водителю потребовалось бы заключить договор ОСАГО на один год за пять тысяч рублей, а затем его расторгнуть, поэтому выгоднее совершить поездку без полиса вообще и заплатить 400-800 рублей штрафа. Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что краткосрочные полисы подойдут тем, кто пользуется транспортом сезонно, - к примеру, мотоциклистам и дачникам.

Разработчиков игр вывезут из России

Крупные компании игрового рынка Plarium и Game Insight решили закрыть свои российские офисы, рассказали источники «Коммерсанта» на рынке игровой индустрии. По данным газеты, часть своих сотрудников компании вывезут в головные офисы за рубеж, часть - уволят.