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55 минут назад

ВОЗ решила не покидать Россию

Елена Прошина

Офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России продолжает нормальную работу и не собирается уходить из страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организации в России Мелиту Вуйнович.

ВОЗ решила не покидать Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Страновой офис ВОЗ здесь, никуда не делся, никуда не собирается и продолжает нормальную работу», — сказала она.

Вуйнович добавила, что не видят причин для завершения работы в РФ. При этом она сообщила, что разговоров о смене ее на посту не идет и мандат на работу пока не истек.

«Это вопрос назначений. Сейчас нет разговоров о том, что мы должны меняться. Мой мандат еще не истек. А когда придет время, конечно, мы будем об этом разговаривать с МИД напрямую, потому что у меня не только должность из сферы здравоохранения, это еще и дипломатическая должность», — объяснила она.

Напомним, что в мае ВОЗ и Международный Комитет Красного Креста (МККК) перестали поставлять в Донецкую и Луганскую народные республики жизненно важные лекарственные препараты. Речь идет о лекарствах от ВИЧ и СПИДа, туберкулеза и диабета. По информации агентства, уведомление о прекращении поставок получили главные врачи профильных учреждений.

Общество,Мелита Вуйнович,ВОЗ,Международный комитет Красного Креста,
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