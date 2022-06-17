ВОЗ решила не покидать Россию

«Это вопрос назначений. Сейчас нет разговоров о том, что мы должны меняться. Мой мандат еще не истек. А когда придет время, конечно, мы будем об этом разговаривать с МИД напрямую, потому что у меня не только должность из сферы здравоохранения, это еще и дипломатическая должность», — объяснила она.