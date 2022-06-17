В московских спецприёмниках и СИЗО застряли сотни украинцев из-за разрыва дипотношений. В местах ограничения свободы находятся минимум 358 граждан этой страны.

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Как рассказали «Коммерсанту» члены СПЧ и ОНК Москвы, многие из них должны были быть депортированы на родину, но сейчас это невозможно.

Правозащитники просят столичного омбудсмена Татьяну Потяеву вмешаться в ситуацию.