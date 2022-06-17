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1 час назад

В московских спецприёмниках и СИЗО застряли сотни украинцев из-за разрыва дипотношений

Говорит Москва

В московских спецприёмниках и СИЗО застряли сотни украинцев из-за разрыва дипотношений. В местах ограничения свободы находятся минимум 358 граждан этой страны.

В московских спецприёмниках и СИЗО застряли сотни украинцев
Фото: ТАССТАСС

Как рассказали «Коммерсанту» члены СПЧ и ОНК Москвы, многие из них должны были быть депортированы на родину, но сейчас это невозможно.

Правозащитники просят столичного омбудсмена Татьяну Потяеву вмешаться в ситуацию.

Член общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачёва сообщила изданию, что около 60 украинцев задержаны по запросу украинской стороны — это люди, которых разыскивают на родине за совершение преступлений. Но есть и те, которые обвиняются в нарушении российских законов.

Общество,Татьяна Потяева,Ева Меркачева,Коммерсант,Совет по правам человека,
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