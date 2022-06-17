В московских спецприёмниках и СИЗО застряли сотни украинцев из-за разрыва дипотношений. В местах ограничения свободы находятся минимум 358 граждан этой страны.
Как рассказали «Коммерсанту» члены СПЧ и ОНК Москвы, многие из них должны были быть депортированы на родину, но сейчас это невозможно.
Правозащитники просят столичного омбудсмена Татьяну Потяеву вмешаться в ситуацию.
Член общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачёва сообщила изданию, что около 60 украинцев задержаны по запросу украинской стороны — это люди, которых разыскивают на родине за совершение преступлений. Но есть и те, которые обвиняются в нарушении российских законов.