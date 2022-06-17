В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
1 час назад

В Минцифры объяснили ситуацию с цифровыми паспортами

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Минцифры рассчитывает вернуться к проекту цифровых паспортов для россиян, пока же проект заморожен, заявил глава ведомства Максуд Шадаев.

В Минцифры объяснили ситуацию с цифровыми паспортами
Фото: ТАССТАСС

«Мы пока отложили этот вопрос (выдачи цифровых паспортов – прим. ВЗГЛЯД) в связи с тем, что сейчас есть более серьезные насущные проблемы», – сказал Шадаев, передает РИА «Новости».

Он выразил надежду, что к этому проекту удастся вернуться, когда другие проблемы будут решены.

В декабре вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что цифровые паспорта внедрят в трех пилотных регионах – Москве, Подмосковье и Татарстане. Выдавать цифровые документы будут с начала 2023 года, использовать их можно в любой точке страны, решение о замене бумажного документа на смарт-карту будет принимать каждый гражданин по своему усмотрению.

Общество,Дмитрий Чернышенко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители