EgyptAir прекратит летать из Москвы на курорты Египта

Турагентства, работающие с туроператором Fun&Sun, с 15 июня стали получать сообщения о пересадке туристов с рейсов EgyptAir на борта авиакомпании iFly.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«В связи с корректировкой полетной программы рейсы MS 3091 и 3090 из Москвы в Хургаду и обратно не состоятся», – указано в одном из уведомлений.

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Туристам предложено вылететь на курорт рейсом F7 4707 из Внуково.

На сайте Fun&Sun сейчас можно забронировать туры в Египет с вылетом только на iFly, ближайшая доступная дата для бронирования вылета в Хургаду – 26 июня, в Шарм – 29-го. В дальнейшем заезды на оба курорта возможны 4 раза в неделю. В то же время туров с перелетом на EgyptAir в наличии нет.

В пресс-службе компании TEZ TOUR, которая заказывает программу на iFly, редакции TourDom.ru подтвердили, что Fun&Sun взял блоки мест на рейсах в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Отметим, что на сайте аэропорта Домодедово последние вылеты египетского флагмана из Москвы в Шарм-эль-Шейх стоят на 17 и 18 июня, в Хургаду – на 19 июня. Билеты в агрегаторах также доступны лишь на эти даты.

Напомним, с начала мая программа EgyptAir выполнялась с частотой 3 раза в неделю на оба египетских курорта. Затем 16 мая была скорректирована: на маршруте Москва – Шарм-эль-Шейх осталось две частоты, а на линии Москва – Хургада – одна.

Всего же на летний сезон из российской столицы были запланированы рейсы сразу трех туроператоров в объеме более 5,5 тыс. кресел в неделю. Эксперты предупреждали об избытке перевозки из Москвы на египетские курорты и возможном ее сокращении. После ухода египетского национального перевозчика в Хургаду и Шарм из Москвы помимо iFly продолжат летать самолеты авиакомпании Red Wings по заказу Библио-Глобуса.