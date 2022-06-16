День отца в 2022 году: дата, история праздника

Прошли те времена, когда считалось, что уход за детьми и их воспитание — задачи исключительно женские. Сейчас все больше мужчин принимают самое активное участие в жизни своих малышей с первых дней. И конечно же, в году есть специальный день, когда можно поздравить своих пап и сказать им спасибо за все, что они делали и продолжают делать. «Рамблер» рассказывает, как появился День отца, когда его отмечают в разных странах и что можно подарить любимому папе.

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История праздника

Видео дня

В России День отца появился относительно недавно. Президент страны в 2021 году подписал указ, устанавливающий День отца в третье воскресенье октября. В 2022 году российские папы будут отмечать свой праздник второй раз, и придется он на 16 октября. Это значит, что у нас достаточно времени, чтобы подготовиться к этому празднику. Кстати, в некоторых регионах, например, в Череповце, Новосибирске, Липецкой, Курской и Ульяновской областях, этот праздник получил официальный статус раньше. Но отмечался он в другие даты: в Волгограде День отца проводили 1 ноября, а в Алтайском крае — в последнее воскресенье апреля.

Впервые же День отца провели в США 19 июня 1910 года. Считается, что идею предложила миссис Сонора Луиза Смарт Додд из города Спокан, расположенного в штате Вашингтон. Так она хотела выразить благодарность своему отцу, ветерану Гражданской войны Уильяму Джексону Смарту, который в одиночку воспитал шестерых детей. Ее мама умерла, когда родился шестой ребенок, и папа остался с младенцем на руках и еще пятью детьми разных возрастов. По мнению миссис Додд, все заботливые отцы заслуживают того, чтобы в их честь устроить праздник. Она подготовила петицию, собрала подписи и обратилась к местным властям. Ее инициативу поддержали. Изначально торжества планировались 5 июня, в день рождения Уильяма Смарта, но подготовка затянулась и праздник перенесли.

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Позже этот праздник стали отмечать в других американских городах. А в 1966 году этот праздник стал официальным, тогда президент США Линдон Джонсон объявил третье воскресенье июня Днем отца.

Со временем этот праздник появился и в других странах, большинство из них отмечают День отца в третье воскресенье июня, например, Мексика, Венесуэла, Аргентина, Чили, Куба, Канада, Великобритания, Франция, Нидерланды, Швейцария, Словакия, Турция, Армения, Эквадор, Южная Африка, Индия, Сингапур, Япония. В 2022 году праздник выпадает на 20 июня.

Какие традиции сложились на День отца в разных странах

В России самым крупным событием стал «Папа Фест», который впервые провели в Москве в 2014 году. Позже аналогичные мероприятия начали проводить и в других городах, например, Новосибирске, Калининграде и Казани. В некоторых регионах многодетным отцам в этот день присуждают премии.

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В Австралии на День отца принято устраивать пикники на природе. Для семьи это еще один повод собраться вместе. В Финляндии в этот день ходят на кладбище, чтобы отдать дань памяти предкам-мужчинам, а вечером все собираются за праздничным столом. Итальянским папа в этот день дарят парфюм или вино, а прибалтийских странах дети делают подарки своими руками для своих пап и дедушек. В Японии пошли дальше и назвали этот праздник «Днем мальчиков», в этот день принято поздравлять всех мужчин и мальчиков от мала до велика.

В какие даты отмечают День отца в мире

19 марта — Италия, Испания, Португалия

5 мая — Дания

8 мая — Южная Корея

Сороковой день после Пасхи, Вознесение Господне — Германия

Первое воскресенье июня – Литва, Швейцария

Второе воскресенье июня — Бельгия

20 июня — Грузия

21 июня — Египет, Иордания, Ливан, Сирия, Уганда

23 июня — Польша

Второе воскресенье июля — Уругвай

8 августа — Тайвань

Второе воскресенье августа — Бразилия

Первое воскресенье сентября — Австралия

Второе воскресенье сентября — Латвия

3 октября — Люксембург

21 октября — Белоруссия

Второе воскресенье ноября – Финляндия, Швеция, Эстония

5 декабря — Таиланд

26 декабря — Болгария

Что подарить любимому папе на День отца