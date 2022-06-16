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1 час назад

День отца в 2022 году: дата, история праздника

Елена Прошина

Прошли те времена, когда считалось, что уход за детьми и их воспитание — задачи исключительно женские. Сейчас все больше мужчин принимают самое активное участие в жизни своих малышей с первых дней. И конечно же, в году есть специальный день, когда можно поздравить своих пап и сказать им спасибо за все, что они делали и продолжают делать. «Рамблер» рассказывает, как появился День отца, когда его отмечают в разных странах и что можно подарить любимому папе.

День отца в 2022 году: дата, история праздника
Фото: PxHerePxHere

История праздника

Видео дня

В России День отца появился относительно недавно. Президент страны в 2021 году подписал указ, устанавливающий День отца в третье воскресенье октября. В 2022 году российские папы будут отмечать свой праздник второй раз, и придется он на 16 октября. Это значит, что у нас достаточно времени, чтобы подготовиться к этому празднику. Кстати, в некоторых регионах, например, в Череповце, Новосибирске, Липецкой, Курской и Ульяновской областях, этот праздник получил официальный статус раньше. Но отмечался он в другие даты: в Волгограде День отца проводили 1 ноября, а в Алтайском крае — в последнее воскресенье апреля.

Впервые же День отца провели в США 19 июня 1910 года. Считается, что идею предложила миссис Сонора Луиза Смарт Додд из города Спокан, расположенного в штате Вашингтон. Так она хотела выразить благодарность своему отцу, ветерану Гражданской войны Уильяму Джексону Смарту, который в одиночку воспитал шестерых детей. Ее мама умерла, когда родился шестой ребенок, и папа остался с младенцем на руках и еще пятью детьми разных возрастов. По мнению миссис Додд, все заботливые отцы заслуживают того, чтобы в их честь устроить праздник. Она подготовила петицию, собрала подписи и обратилась к местным властям. Ее инициативу поддержали. Изначально торжества планировались 5 июня, в день рождения Уильяма Смарта, но подготовка затянулась и праздник перенесли.

PxHere

Позже этот праздник стали отмечать в других американских городах. А в 1966 году этот праздник стал официальным, тогда президент США Линдон Джонсон объявил третье воскресенье июня Днем отца.

Со временем этот праздник появился и в других странах, большинство из них отмечают День отца в третье воскресенье июня, например, Мексика, Венесуэла, Аргентина, Чили, Куба, Канада, Великобритания, Франция, Нидерланды, Швейцария, Словакия, Турция, Армения, Эквадор, Южная Африка, Индия, Сингапур, Япония. В 2022 году праздник выпадает на 20 июня.

Какие традиции сложились на День отца в разных странах

В России самым крупным событием стал «Папа Фест», который впервые провели в Москве в 2014 году. Позже аналогичные мероприятия начали проводить и в других городах, например, Новосибирске, Калининграде и Казани. В некоторых регионах многодетным отцам в этот день присуждают премии.

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В Австралии на День отца принято устраивать пикники на природе. Для семьи это еще один повод собраться вместе. В Финляндии в этот день ходят на кладбище, чтобы отдать дань памяти предкам-мужчинам, а вечером все собираются за праздничным столом. Итальянским папа в этот день дарят парфюм или вино, а прибалтийских странах дети делают подарки своими руками для своих пап и дедушек. В Японии пошли дальше и назвали этот праздник «Днем мальчиков», в этот день принято поздравлять всех мужчин и мальчиков от мала до велика.

В какие даты отмечают День отца в мире

  • 19 марта — Италия, Испания, Португалия
  • 5 мая — Дания
  • 8 мая — Южная Корея
  • Сороковой день после Пасхи, Вознесение Господне — Германия
  • Первое воскресенье июня – Литва, Швейцария
  • Второе воскресенье июня — Бельгия
  • 20 июня — Грузия
  • 21 июня — Египет, Иордания, Ливан, Сирия, Уганда
  • 23 июня — Польша
  • Второе воскресенье июля — Уругвай
  • 8 августа — Тайвань
  • Второе воскресенье августа — Бразилия
  • Первое воскресенье сентября — Австралия
  • Второе воскресенье сентября — Латвия
  • 3 октября — Люксембург
  • 21 октября — Белоруссия
  • Второе воскресенье ноября – Финляндия, Швеция, Эстония
  • 5 декабря — Таиланд
  • 26 декабря — Болгария

Что подарить любимому папе на День отца

  • Подарок, сделанный своими руками. Пожалуй, лучший способ выразить свою любовь и нежность. Конечно, исходить нужно из возможностей ребенка. Малыши могут сделать рисунок или аппликацию с помощью мамы, детям постарше доступны более сложные поделки — полочки и органайзеры для инструментов, шарфы, носки — словом все, на что хватит фантазии.
  • Пикник. Скорее всего, папа сам захочет пожарить шашлык, но вы можете все для этого подготовить. Купить мясо, замариновать, помыть овощи, фрукты, подготовить посуду, пледы, мусорные мешки.
  • Торт. Если времени на загородный выезд нет, но папу поздравить очень хочется, всегда можно испечь торт. Это вкусно и очень приятно. Кстати, любой ужин можно сделать праздничным, достаточно лишь красиво сервировать стол и зажечь свечи.
  • Билеты куда угодно, куда можно пойти всей семьей. Этот день — отличный повод побыть всем вместе. Можно сходить в аквапарк, на концерт или выставку в любимый музей.
  • Гаджеты. Идеальный подарок для папы любого возраста — беспроводные наушники. Еще можно посмотреть аксессуары в машину — массажер для шеи, кружка с подогревом.
Общество,Линдон Джонсон,
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