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1 час назад

«Победа» запустила масштабную распродажу авиабилетов

Lenta.ru

Российская авиакомпания «Победа» запустила масштабную распродажу авиабилетов по более чем 50 направлениям. Такая информация появилась в официальной группе перевозчика во «ВКонтакте».

«Победа» запустила масштабную распродажу авиабилетов
Фото: Иван Водопьянов / КоммерсантъИван Водопьянов / Коммерсантъ

Акция распространяется на перелеты, которые будут выполнены в период с 20 июня по 17 июля 2022 года. Всего авиакомпания предлагает скидки на 25 тысяч билетов — минимальная стоимость составляет 1399 рублей.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске новых рейсов в Сочи из девяти российских регионов. С 1 июня перевозчик начнет летать из Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени и Уфы на среднемагистральных лайнерах Airbus A320.

Общество,Авиакомпания "Победа",Аэрофлот,
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