Российская авиакомпания «Победа» запустила масштабную распродажу авиабилетов по более чем 50 направлениям. Такая информация появилась в официальной группе перевозчика во «ВКонтакте».

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Акция распространяется на перелеты, которые будут выполнены в период с 20 июня по 17 июля 2022 года. Всего авиакомпания предлагает скидки на 25 тысяч билетов — минимальная стоимость составляет 1399 рублей.