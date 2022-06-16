В Рособрнадзоре допустили изменение ЕГЭ

«Альтернативы Единому государственному экзамену на сегодняшний день нет. Есть вопросы, которые можно обсуждать и которые можно внедрять (…) Возможна трансформация. Но мы с вами должны понимать одно: что у нас общество не готово вернуться к формату, когда у тебя есть право только на одну попытку поступления в какой-то вуз», - пояснил он.