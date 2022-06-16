В Рособрнадзоре допустили изменение ЕГЭ

Возможна трансформация Единого государственного экзамена, но не отмена, так как альтернативы ему на сегодняшний день нет. Об этом заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Альтернативы Единому государственному экзамену на сегодняшний день нет. Есть вопросы, которые можно обсуждать и которые можно внедрять (…) Возможна трансформация. Но мы с вами должны понимать одно: что у нас общество не готово вернуться к формату, когда у тебя есть право только на одну попытку поступления в какой-то вуз», - пояснил он.
При этом глава Рособрнадзора заметил, что для отмены ЕГЭ необходимо предложить новый механизм, который будет понятен всем, пишет ТАСС.
«ЕГЭ могут отменить только в том случае, если предложат что-то стоящее взамен, понятную модель. Эта модель будет понятна вузам, учителям, школьникам и экспертам, а также законодателям. Когда заявляют про отмену ЕГЭ, я считаю, что это просто популистские заявления для набора голосов и лайков», - констатировал Музаев.
По его словам, сейчас также невозможен возврат и к старой советской системе.
«Мы что, готовы вернуться к коррупции, которая была при поступлении в вузы? Коллеги, которые заявляют об этом, готовы подписаться за тех, кто будет брать взятки за это, и за необъективный подход?» - поинтересовался он.
26 мая в России стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Все пункты проведения экзаменов - в основную волну их более пяти тысяч – оборудованы видеонаблюдением. Обязательный ЕГЭ по русскому языку в 2022 году прошел 31 мая. Обязательный экзамен по математике базового уровня состоялся 3 июня, а профильного уровня - 2 июня.
В ноябре 2021 года глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил отменить ЕГЭ и вернуться к «лучшей в мире» советской системе образования. Бастрыкин охарактеризовал ЕГЭ как «пытку для молодежи» и предложил отменить также «все эти бакалавриаты, специалитеты».