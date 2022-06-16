«Умрете — тогда будем решать»: Хитяевой отказали в месте на кладбище

Народная артистка РСФСР Людмила Хитяева, известная по картинам «Тихий Дон» и «Вечера на хуторе близ Диканьки», пытается «выбить» себе место на Преображенском кладбище в Москве. Как рассказал друг звезды, руководитель Международного культурного центра «Слава» Вячеслав Моцардо в беседе с NEWS.ru, пока звезде не удается договориться с чиновниками.

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После смерти Хитяева желает покоиться рядом с близкими — она выбрала для себя Преображенское кладбище, где запрещены захоронения. Актрисе предлагали взамен места на «статусных» кладбищах, однако артистка против. Она обратилась в департамент торговли и услуг Москвы, который «отвечает» за эту сферу, с просьбой выделить ей свободный участок на Преображенском кладбище, однако в ведомстве ей отказали.

«По сути, они пишут в ответе великой советской актрисе: вот когда умрете — тогда и будем решать ваш вопрос», — заявил Моцардо.