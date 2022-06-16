В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
33 минуты назад

«Умрете — тогда будем решать»: Хитяевой отказали в месте на кладбище

Елена Прошина

Народная артистка РСФСР Людмила Хитяева, известная по картинам «Тихий Дон» и «Вечера на хуторе близ Диканьки», пытается «выбить» себе место на Преображенском кладбище в Москве. Как рассказал друг звезды, руководитель Международного культурного центра «Слава» Вячеслав Моцардо в беседе с NEWS.ru, пока звезде не удается договориться с чиновниками.

«Умрете — тогда будем решать»: Хитяевой отказали в месте на кладбище
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После смерти Хитяева желает покоиться рядом с близкими — она выбрала для себя Преображенское кладбище, где запрещены захоронения. Актрисе предлагали взамен места на «статусных» кладбищах, однако артистка против. Она обратилась в департамент торговли и услуг Москвы, который «отвечает» за эту сферу, с просьбой выделить ей свободный участок на Преображенском кладбище, однако в ведомстве ей отказали.

«По сути, они пишут в ответе великой советской актрисе: вот когда умрете — тогда и будем решать ваш вопрос», — заявил Моцардо.

Напомним, что Хитяевой 15 августа исполнится 92 года. За карьеру она сыграла более чем в 40 фильмах, однако с 2011 года артистка перестала участвовать в съемках.

Общество,Людмила Хитяева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители