В России впервые выявили вариант "омикрона" ВА.5

"За последнюю неделю мы обнаружили четыре новых вариант омикрон на территории РФ – это два варианта ВА.4 и два варианта ВА.5, три из них завозные из разных стран, и один пока находится в стадии определения эпиданализа", – цитирует ее РИА Новости.