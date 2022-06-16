В России впервые выявили вариант "омикрона" ВА.5

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о выявлении в России варианта коронавируса "Омикрон" ВА.5.
"За последнюю неделю мы обнаружили четыре новых вариант омикрон на территории РФ – это два варианта ВА.4 и два варианта ВА.5, три из них завозные из разных стран, и один пока находится в стадии определения эпиданализа", – цитирует ее РИА Новости.
Попова не исключила более интенсивного распространения данных штаммов, при этом опыт и знания позволяют принять необходимые меры.
Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что несмотря на снижение числа заболевших, коронавирус "никуда не ушел".
Ранее главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков заявил, что новый вариант "Омикрон"-штамма (ВА.4) стал самым заразным.
Эксперт пояснил, что этот вариант распространяется на 10–20% эффективнее, чем прошлые разновидности COVID-19. При этом он рассказал, что в большинстве случаев заболевание протекает как респираторное.