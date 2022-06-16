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1 час назад

Вариант "Омикрона" ВА.5 впервые выявлен в России

Москва24иещё 4

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о выявлении в России варианта коронавируса "Омикрон" ВА.5.

В России впервые выявили вариант "омикрона" ВА.5
Фото: ТАССТАСС

"За последнюю неделю мы обнаружили четыре новых вариант омикрон на территории РФ – это два варианта ВА.4 и два варианта ВА.5, три из них завозные из разных стран, и один пока находится в стадии определения эпиданализа", – цитирует ее РИА Новости.

Попова не исключила более интенсивного распространения данных штаммов, при этом опыт и знания позволяют принять необходимые меры.

Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что несмотря на снижение числа заболевших, коронавирус "никуда не ушел".

Назван необычный симптом после «омикрона»

Ранее главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков заявил, что новый вариант "Омикрон"-штамма (ВА.4) стал самым заразным.

Эксперт пояснил, что этот вариант распространяется на 10–20% эффективнее, чем прошлые разновидности COVID-19. При этом он рассказал, что в большинстве случаев заболевание протекает как респираторное.

Общество,Андрей Поздняков,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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