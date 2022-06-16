МВД разъяснило правила пребывания граждан Украины, ДНР и ЛНР на территории РФ

МВД России разъяснило правила пребывания граждан Украины, ЛНР и ДНР. По истечению временного срока пребывания они смогут остаться в РФ даже без разрешительных документов. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По ее словам, несмотря на снятие в отношении Украины, ДНР и ЛНР временных ограничений на транспортное сообщение, их граждане могут после 17 августа оставаться в России даже без документов. Их не будут привлекать к административной ответственности, высылать за пределы России, а также ограничивать въезд на территорию РФ.

«Гражданам названных государств, в том числе не имеющим документов, удостоверяющих личность, или документов с истекшим сроком действия, рекомендуется обращаться в территориальные органы МВД России для продления срока временного пребывания на территории РФ», - сказала Волк.

Кроме того, граждане могут получить статус беженца или временного убежища на территории России, а также оформить разрешительные документы для проживания в стране либо

получить гражданство РФ.