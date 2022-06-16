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4 часа назад

МВД разъяснило правила пребывания граждан Украины, ДНР и ЛНР на территории РФ

Елена Прошина

МВД России разъяснило правила пребывания граждан Украины, ЛНР и ДНР. По истечению временного срока пребывания они смогут остаться в РФ даже без разрешительных документов. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД разъяснило правила пребывания граждан Украины, ДНР и ЛНР на территории РФ
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, несмотря на снятие в отношении Украины, ДНР и ЛНР временных ограничений на транспортное сообщение, их граждане могут после 17 августа оставаться в России даже без документов. Их не будут привлекать к административной ответственности, высылать за пределы России, а также ограничивать въезд на территорию РФ.

«Гражданам названных государств, в том числе не имеющим документов, удостоверяющих личность, или документов с истекшим сроком действия, рекомендуется обращаться в территориальные органы МВД России для продления срока временного пребывания на территории РФ», - сказала Волк.

Кроме того, граждане могут получить статус беженца или временного убежища на территории России, а также оформить разрешительные документы для проживания в стране либо

получить гражданство РФ.

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Напомним, с начала боевых действий на Украине в Россию прибыло более 1,8 млн украинских беженцев. Общая сумма выплат беженцам за этот период составила более 4 млрд рублей. Заявления на оказание материальной помощи в размере 10 тыс. рублей подали в общей сложности 624,31 тыс. человек.

Общество,Политика,Ирина Волк,МВД России,
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