«К распространению данных листовок компания «О'КЕЙ» не имеет никакого отношения. Мы являемся крупнейшей розничной сетью, и наша деятельность — это обеспечение населения продуктами питания и товарами первой необходимости. Мы были и есть вне политической агитации. В настоящее время мы выясняем обстоятельства того, как данные листовки попали к нам в магазин. Данный инцидент можно расценивать как несанкционированную акцию с целью вызвать панические настроения среди населения», — сказала она.