В сети распространились фотографии из московского магазина «О'Кей», где на дно продуктовых корзин разложили плакаты с портретами лидеров западных стран и надписью: «...из-за санкций полки российских магазинов опустеют».
Руководитель направления по связям с общественностью сети «О'Кей» Алла Иванцова заявила «Газете.Ru», что компания не имеет отношения к листовкам и считает, что их распространили, чтобы вызвать у людей «панические настроения».
«К распространению данных листовок компания «О'КЕЙ» не имеет никакого отношения. Мы являемся крупнейшей розничной сетью, и наша деятельность — это обеспечение населения продуктами питания и товарами первой необходимости. Мы были и есть вне политической агитации. В настоящее время мы выясняем обстоятельства того, как данные листовки попали к нам в магазин. Данный инцидент можно расценивать как несанкционированную акцию с целью вызвать панические настроения среди населения», — сказала она.
Иванцова добавила, что компания по факту данного инцидента подала заявление в полицию.
Фотографии и видео с плакатами, на которых изображены президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, были опубликованы в Telegram-канале «Карточный домик: Москва».
Пользователи соцсетей предположили, что акция была сделана для увеличения продаж или поднятия патриотизма.